人民网北京3月1日电 （记者孙竞）2月27日，中国政法大学与最高人民检察院共建的数字检察研究基地正式揭牌。

数字检察研究基地揭牌仪式。校方供图

最高人民检察院副检察长张雪樵提出，数字时代人类的生产、生活、行为在时空维度发生了颠覆性变化，因此检察机关办案的方式也正面临着传统时代迈向数字时代的转型升级。当今检察官办案，不仅要在案卷当中找证据，还需要提升对大数据当中的疑难证据以及相关法律问题的辨识能力。

张雪樵要求，数字检察研究基地在今后的工作中，一要加强数字司法、数字检察方面的理论研究和探索，填补相关的研究空白；二要聚焦围绕司法实务，依靠梳理细小规则和解决实务案件，从小切口建“大厦”，达成数字检察的远大目标；三要在开展科学研究的同时重视人才培养，积极为祖国培养未来的司法人才所服务。

中国政法大学党委书记胡明表示，此次双方共建的数字检察研究基地，标志着检校合作进入新的篇章，将进一步强化全面依法治国实践研究，进一步推动数字法学新兴学科发展，进一步强化法学理论研究。学校将会十分珍惜服务国家法治建设的宝贵机会，把法学教育和法学理论研究放在党和国家工作大局中去谋划去推进，围绕数字检察各方面的重大理论与实践问题开展深入研究，强化成果转化，以一流的科研成果和一流的人才培养助力检察机关依法履职和检察工作高质量发展，为全面推进依法治国贡献新的更大的力量。

中国政法大学副校长时建中介绍，数字检察研究基地是学校与最高人民检察院合作共建的第7个研究基地，基地的建设主要依托学校数据法治研究院。检校合作共建数字检察研究基地，将充分发挥学校的学科优势、团队优势、智库优势和平台优势，为数字检察研究提供理论支撑、促进成果转化，以期清晰定位数字检察工作发展路径，创新探索数字检察工作的模式变革。

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