人民网北京3月1日电 2月28日，北京语言大学在京召开国际中文智慧教育工程成果发布会，以线上线下结合的方式面向全球发布工程最新成果“国际中文智慧教学系统2.0版”，展示报告智慧教育改革创新成效，向世界分享中国教育数字化经验。

发布会现场。校方供图

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋指出，国际中文智慧教育工程是北京语言大学利用数字技术赋能国际中文教育改革发展的有益实践，是引领国际中文教育数字化转型的一项重要标志性成果，也是落实国家教育数字化战略行动的特色举措，希望北京语言大学能继续在推动优质数字教育资源全球共建共享、促进数字时代世界教育合作等方面，做出北语人的积极贡献。

教育部中外语言交流合作中心副书记宋永波在致辞中指出，“国际中文智慧教学系统2.0版”是国际中文教育领域的一项具有重要意义、影响深远的创新成果。语合中心希望同北京语言大学和各位中外同仁共同发挥技术优势推动国际中文教育创新发展，推进国际中文智慧教育标准化体系建设，加强人才储备，深化中外合作，促进教育公平，提升服务效能。

北京语言大学校长刘利表示，北京语言大学将积极对接国家智慧教育平台，推进智慧教育工程向着更高的层次不断提升，持续完善服务于全世界中文学习者和广大教师的国际中文智慧教育体系，为繁荣国际中文教育事业，提升中文国际影响力，做出新的贡献。

据介绍，北京语言大学于2020年11月开始启动实施“国际中文智慧教育工程”。工程核心成果“国际中文智慧教学系统（平台）1.0版本”已于去年6月对外发布，成为我国首个面向留学生中文教育的智慧教学系统，在学界和社会上产生了积极反响。截止去年年底，已有60多个国家的近600名留学生使用国际中文智慧教学系统上实验课。本次发布的2.0版，能够更加深度融入国际中文教学过程各环节，促进教育教学加速向智慧教育新样态的转型。（孙竞、实习生余睿婕）

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