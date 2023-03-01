签约仪式现场。湖南师范大学供图

日前，湖南师范大学与湖南省邵阳市人民政府“深化市校合作，实现共赢发展”活动正式举行。活动上，湖南师范大学与邵阳市人民政府签署战略合作框架协议。根据协议，双方将按照“务实合作、优势互补、双向推动、协同发展”的原则，建立高层沟通机制和对接落实机制，对接双方所需，发挥各自优势，在人才培养、产学研结合、专家智库建设、文化创意等方面开展全方位合作。

湖南师范大学党委书记蒋洪新表示，湖南师范大学长期注重深化校地合作，切实发挥学校作为国家“双一流”高校的社会服务职能。近年来，学校与湖南邵阳合作频繁，取得了一系列令人瞩目的合作成果。此次活动的成功举行，是市校合作的提质升级，是市校各展优势、强强联合，实现共赢发展的有力举措。

蒋洪新谈到，期待以此次签约为契机，双方携起手来，加速推进人才链、创新链和产业链实现有效衔接，推进双方更高水平、更宽领域、更深层次的全面合作，共同打造深度融合、同频共振的校地合作典范。

湖南省邵阳市委书记严华表示，当前邵阳迈上高质量发展的快车道，对科技创新、高质量人才的需求越来越迫切。湖南师范大学作为一所底蕴深、实力强的国家“双一流”建设高校，市校双方建立深度合作伙伴关系，将有效助力邵阳的经济社会发展。邵阳市将以此次签约为新起点，积极推动战略框架协议落地实施，深化政产学研合作，不断拓展合作领域、提升合作实效，努力实现互利共赢，携手谱写市校融合发展新篇章。

据悉，活动当天还举办了科技赋能经济发展院士恳谈会、人才助力地方建设座谈会、教育服务乡村振兴经验交流会等主题座谈。中国工程院院士、湖南师范大学生命科学学院教授刘少军就科技创新赋能经济发展、科技成果落地有效转化等话题作主旨报告。（李依环、董飞、廖帅、马铁泉）

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