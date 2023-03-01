本报记者 邵玉姿

新需求催生新市场，新市场带动新职业。近年来，为满足群众日益个性化、品质化的美好生活需求，一系列细分领域的新职业应运而生。在食品生产领域，食品安全管理师的设立凸显行业对于食品安全与品质的重视；在服务业领域，整理收纳师、陪诊员等新职业回应市场细分需求，行业向专业化、品质化转型升级……记者在河北多地采访了解到，新职业正吸引着人才不断涌入，从业者也正在努力提升服务水平，助力美好生活。

食品安全管理师——

为舌尖上的安全严格把关

2月10日上午，石家庄洛杉奇食品有限公司，食品安全管理师陈国红换上白色工作服，在风淋室内去除身上杂质和灰尘，走进生产车间，开始了一天的工作。陈国红负责进行食品安全考核，并监督公司所有涉及食品安全问题的环节。

配料间内，几十种配料整齐摆放，陈国红一一检验。翻看出库台账、检查配料记录……每一项信息她都看得格外仔细。“这些配料每天都要更新，我们要保证新补充的配料和前期入库的配料标准一致，这样才能保证产品的品质稳定。”陈国红说。

出了配料间，陈国红来到自动化生产线。生产线上，一只只经过焖煮的扒鸡正在等待打包。“务必先送抽检室检验，确保没有安全隐患、符合标准后再开始打包。”陈国红嘱咐工作人员。

食品生产环环相扣，食品安全备受关注。2022年版国家职业分类大典收录了食品安全管理师这一职业。作为从事食品安全风险控制和管理的专业人员，陈国红带领公司质检人员和技术人员建立健全“日管控、周排查、月调度”的工作机制，对进货查验、生产经营过程控制、出厂检验等制度进行了完善，同时还建立了食品安全追溯体系、制定了食品安全事故处置方案等。

“食品安全是食品生产企业的生命线。从原材料采购，到食品生产加工，再到仓储、销售等，每一个环节我们都制定了相应的标准，都要严格把关。”陈国红说，食品安全管理师不仅参与全产业链的食品安全工作，还拥有“一票否决权”，当发现检验指标有异常时，有权要求采购部门全部退货，守住安全底线。

据介绍，石家庄共有100家食品生产企业配备了食品安全管理师，1126家食品生产获证企业全部配备了食品安全管理人员。

整理收纳师——

规划井井有条的舒适之家

“今天我们工作的重点是房间的衣柜。大家要多考虑客户的需求，合理规划。”上午10时，33岁的整理收纳师刘晓彤和2名团队成员准时来到廊坊市广阳区新城昕樾小区，为一户小两居室做全屋整理。上门服务前，她与团队成员再度确认了客户需求与工作分工。

戴好手套、穿好鞋套，刘晓彤和团队成员走进房间，将衣柜内所有衣物逐一搬出，分类摆放在一次性防尘布上。“整理收纳的第一步是清空。但清空并不是一股脑地腾空，而是有规划地、分门别类地进行梳理。”刘晓彤说。

“您家衣柜隔板多，内衣这样卷着叠放在收纳盒里，更好找。”“您长款衣服少，可以在衣柜内再加一层挂杆，上下两层挂短款衣服，更节省空间。”……大家一边整理，一边向客户提出建议。“整理收纳师不仅要为客户规划整洁有序的生活空间，还要结合客户意愿，帮助客户提高整理收纳的能力。”刘晓彤说。

分类整理物品，巧妙改造空间，几小时后，原先凌乱的衣橱变得整整齐齐。“我都认不出自己的房间了。住得清爽了，心情也更舒爽。”客户张女士说。

“整理收纳不只是叠叠衣服、规整物品，而是以人为主体，集空间诊断、整理、指导为一体的系统工作。”刘晓彤认为。从业3年多，刘晓彤总结形成了一套整理收纳方法，还成立了廊坊市首家整理收纳公司。“现在不仅服务订单多，前来咨询学习的人也很多。我也愿意分享经验，让更多的人通过整理收纳实现就业。”如今，刘晓彤的团队共有6名整理收纳师、50余名兼职人员。

陪诊员——

方便患者按需高效就诊

一大早，李乐乐在沧州中西医结合医院门口，等来了当天的客户——一位患有糖尿病足的老人。简单自我介绍、了解病情后，李乐乐将老人扶上轮椅，推进医院大厅，陪老人进行术前检查：先在一楼窗口挂号，接着左转去糖尿病科门诊排队就诊，然后上三楼抽血化验……在休息区等待检查报告时，李乐乐陪着老人聊起天，缓解老人的焦虑情绪。

27岁的李乐乐从张家口学院护理专业毕业后，选择成为一名陪诊员：“虽然医院有导医，但做不到全程陪护，不熟悉医院的患者仍会感到茫然无助。我接受过专业的护理教育，有医院实习见习经历，对就诊流程也比较熟悉，这是优势。”李乐乐还花了一个月时间，专门熟悉沧州各大医院就医环境和就医流程，“重点了解每个医院的医疗特色，记录不同科室的候诊情况。”

前阵子，李乐乐陪一位56岁的女士到沧州市中心医院就诊，“阿姨动过手术的髋关节最近又不舒服，更年期也有不适感，于是为她挂了运动医学科和内分泌科。”那天是正月初六，医院人很多。李乐乐观察到，核磁共振检查耗时长、预约时间短，而CT检查则恰恰相反。从运动医学科开出检查报告单后，李乐乐便推着阿姨直奔二楼CT检查预约台前排队，然后自己跑步到一旁的南病房楼快速预约完核磁共振检查再返回。待两项检查均预约后，李乐乐又推着阿姨来到五楼的内分泌科就诊。“从科室出来后我们就直接去做了核磁共振检查，检查完成后又赶往门诊楼二楼完成了CT检查。”李乐乐提前做好规划，整个过程在3小时内便全部完成。

保障新职业发展，促进新职业就业。近年来，河北按规定落实职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴等政策，带动更多人了解新职业、学习新技能。“我们坚持就业导向，突出能力建设，鼓励培训机构依据国家职业标准，采取多种形式开展培训，带动劳动者掌握新职业技能，提高就业能力。”河北省人社厅职业能力建设处副处长蔡富强说，截至目前，共有48项新职业纳入河北省职业技能培训补贴目录。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 04 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)