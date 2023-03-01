王耀东

青少年是国家的未来、民族的希望，少年强、青年强则中国强。习近平总书记高度重视青少年体育工作，强调“要坚持健康第一的教育理念，加强学校体育工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志”。党的二十大报告明确了到2035年建成教育强国和体育强国的目标任务，提出“加强青少年体育工作”。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，要树立健康第一的教育理念，加强学校体育工作，完善青少年体育赛事体系，深化体教融合促进青少年健康发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

坚持健康第一的教育理念，加强学校体育工作。习近平总书记指出：“建设体育强国、健康中国，最根本的是增强人民体质、保障人民健康。这是全面建设社会主义现代化国家的一个重要方面。”学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，对于培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神和奋发向上、顽强拼搏的意志品质，实现以体育智、以体育心具有独特作用。加强学校体育工作，要树立健康第一的教育理念，面向全体学生，开齐开足体育课，完善教学模式，保证青少年体育活动的时间与质量，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

完善青少年体育赛事体系。习近平总书记指出：“我们要分类指导，从娃娃抓起，扎扎实实提高竞技体育水平，持之以恒开展群众体育，不断由体育大国向体育强国迈进。”体育竞赛是推动普通学校、竞技体育、社会俱乐部彼此交流的平台和渠道，在培养青少年团结友爱、勇敢尝试、自尊自信的性格品质方面具有重要作用。当前，一些地区的体育和教育部门协力合作，完善赛事体系，推动体育、教育各类比赛进一步取消参赛限制，让更多青少年能够同场竞技。进一步完善青少年赛事体系，要建立分学段（小学、初中、高中、大学）、跨区域（县、市、省、国家）的四级青少年体育赛事体系，打造体育赛事品牌，通过制度化、常态化的竞赛，促使青少年在日常训练和比赛中践行坚韧不拔、勤奋刻苦、积极乐观的人生品格，同时不断拓宽竞技体育人才培养的多样化路径。

大力培养体育教师和教练员队伍。习近平总书记指出：“人才培养，关键在教师。”建设社会主义现代化强国，需要一大批各方面各领域的优秀人才。体育老师是学校体育的中坚力量，推进体教融合需要大力培养体育教师和教练员队伍，带领和培养青少年热爱体育、享受体育并养成终身体育锻炼习惯。可以建立健全优秀退役运动员进校园担任体育教师和教练员、体育系统教师和教练员到中小学校任教、中小学校文化课教师到体校任教等制度，畅通优秀退役运动员、教练员进入学校兼任、担任体育教师的渠道，在大中小学校设立专兼职教练员岗位，选派优秀体育教师参加各种体育运动项目技能培训，增强体育教学和课余训练能力。

（作者单位：中国矿业大学（北京）体育教研部）

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 08 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)