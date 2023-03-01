刘河燕

原标题：加快义务教育优质均衡发展

【深入学习宣传贯彻党的二十大精神】

党的二十大报告强调，“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，要“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置”。这一重要论述，为做好新时代义务教育工作指明了前进方向、提供了根本遵循。义务教育是重要的公共服务，不仅事关亿万青少年健康成长，而且关乎国家的发展和民族的未来。在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，只有始终坚持党的全面领导、深化义务教育综合治理，推进义务教育信息化进程，才能加快义务教育优质均衡发展，让义务教育发展成果更多更公平惠及全体人民。

坚持党的全面领导是加快义务教育优质均衡发展的根本保证

在全国教育大会上，习近平总书记强调：“加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。”我国义务教育阶段现有20.7万所学校、1.58亿名学生、1057万名教师。义务教育在国家整个教育体系中处于基础地位，是关系每个家庭的最大公共产品，发展优质均衡的义务教育是党和政府的工作重心所在、工作责任所系。义务教育的优质均衡，是教育公平的重要体现，也是社会公平的重要基础，既体现在优质均等化的基本公共服务，更体现在教育机会、资源配置、制度政策的公平。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，义务教育正加快从“有学上”向“上好学”转变，进入全面提高质量的内涵发展阶段。2021年，全国九年义务教育巩固率达到95.4%，比2012年提高了3.6个百分点，义务教育普及程度超过世界高收入国家平均水平。从2012年到2021年，我国义务教育在实现全面普及的基础上，仅用10年左右时间就实现了县域基本均衡发展，成为我国义务教育发展史上又一个新的里程碑。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。而教育实现兴和强，义务教育阶段是基础和关键。中国式现代化需要教育现代化的支撑，需要义务教育的优质均衡发展。在新的起点上，义务教育工作要坚持党的全面领导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述精神，坚持为党育人、为国育才，坚持立德树人的根本任务，坚持科学的义务教育理念，将优质均衡发展摆在更加重要的位置，遵循义务教育的基本规律和青年人的成长规律，不断提高人民群众对义务教育的满意度，为加快义务教育优质均衡发展提供根本保证。

深化综合治理是加快义务教育优质均衡发展的重点所在

义务教育阶段是国民教育的重要基础，是重中之重。坚持以人民为中心发展义务教育，努力破解义务教育领域人民群众关心的热点难点问题，满足人民群众对优质均衡义务教育的热切期盼，巩固提升义务教育的普及水平，离不开对义务教育的系统谋划和综合治理。党的十八大以来，习近平总书记多次对义务教育改革发展作出重要指示批示。党中央、国务院对办好义务教育作出全面系统部署，先后出台《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等系列重要文件，从布局规划、学校建设、经费投入、教师队伍、学校管理、质量评价等方面完善义务教育政策保障体系，深化义务教育综合治理工作。

深化义务教育综合治理，必须始终坚持义务教育公益性原则，将优质均衡作为治理的目标追求。习近平总书记强调，要“坚持教育公益性原则，把教育公平作为国家基本教育政策”。近年来，党和政府以前所未有的力度推进“双减”工作、规范民办义务教育，同时大力发展普惠园、推进义务教育城乡均衡、保障随迁子女入学等，都是坚持教育的公益性原则，致力于加快义务教育的优质均衡发展。中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》明确提出了2035年“实现优质均衡的义务教育”的发展目标。实现这一目标，必须在党的全面领导下，推动政府、学校、家长、学生等多方利益相关者共同参与综合治理，通过多方协同，形成联合行动的合作机制，充分保障每一名儿童接受义务教育的机会，实现基本公共教育服务均等化。

推进教育信息化是加快义务教育优质均衡发展的有效途径

目前，我国在一定范围内仍存在区域、城乡义务教育发展差距较大等问题，特别是我国西部偏远山区和民族地区的义务教育发展还相对落后，从根本上改变这种局面，需要在党的全面领导下，协调动员各方面力量共同加快义务教育优质均衡发展。习近平总书记强调，要推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递。贯彻落实这一重要指示精神，既需要持续加大义务教育硬件设施投入力度，也需要加快信息化时代教育变革，促进优质义务教育资源共享，从而“让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育”的目标成为现实。

人工智能的应用与普及推动人类社会迈进信息化时代，为加快义务教育优质均衡发展提供了技术支撑。《中国教育现代化2035》明确提出，要“在实现县域内义务教育基本均衡基础上，进一步推进优质均衡”“加快信息化时代教育变革”。目前，全国中小学（含教学点）联网率达100%，未联网学校实现动态清零，国家数字教育资源公共服务体系已将32个省级平台全部接入，教育信息化水平大幅提高，为缩小区域、城乡间义务教育发展水平差距打下了坚实基础。以信息化为手段、以学校为载体，依托人工智能、大数据等技术手段如“互联网+教育赋能工程”“5G+智慧教育”“人工智能+智慧教育”等，加大信息化在义务教育中的应用，这种信息化教学实践是学校教育和课堂教学的补充和延伸，为城乡学生共享全国名师、名家、名校、名课资源打开了方便之门，扩大了优质义务教育资源的覆盖面，有力推动了义务教育的优质均衡发展。

（作者：刘河燕，系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心长江师范学院分中心研究员）

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