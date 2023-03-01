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西电科大：打造“人工智能+教育”标杆大学

2023年03月01日08:28 | 来源：中国青年报
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原标题：西电科大：打造“人工智能+教育”标杆大学

　　宽敞明亮的教室里，没有了以往“横平竖直”的课桌摆放，取而代之的是6张半椭圆形桌分列两侧；每张桌上都配有电子分屏，可实时共享大屏课件；老师不再囿于讲台，而是行走于教室中，并提出一个个启发式问题，和大家共同讨论。

　　第一次走进学校的“智慧课堂”，西安电子科技大学2019级本科生朱军伟顿感耳目一新：灵活开放的课堂设计，打破了讨论交流的空间限制，大家分组围坐、各抒己见，课堂气氛轻松又活跃。

　　这样新颖的“智慧课堂”，是西安电子科技大学探索“智能教育”建设的一个缩影。依托电子信息学科优势，围绕环境构建、资源供给、教学模式、评价改革、培训体系、治理服务6个方面，西电科大创新性探索教育数字化背景下的新模式、新技术、新方法，着力构建“教”与“学”深度融合的教育新生态，打造“人工智能+教育”标杆大学。

　　在西电科大，无论是课堂学习、答疑解惑还是远程实验、图书借阅等，都能通过“无所不在”的智慧校园环境轻松实现。“现代信息技术支撑的‘云网融合’，是构筑线上线下一体化教学环境，实现人人皆学、处处能学、时时可学的坚实保障。”西电科大本科生院常务副院长、教务处处长苏涛告诉记者。

　　在西电科大，所有教室均实现了全过程、常态化录播。这意味着，每一堂课都会被同步采集，实现共享、在线教学的全流程服务以及互动、监测与预警。不仅如此，88间门类多样、各有侧重的“智慧课堂”，包括了3D全息教室、沉浸式互动教室及远程互动教室等，使不同学科、层次的学生都能各取所需，乐在学中。

　　“充分利用智慧教室，大大激发了学生的学习兴趣，也使老师的教学水平显著提高，是学校改革教学模式、推进研学型教学的关键一步。”苏涛表示。

　　在中国大学MOOC平台，有一门课被网友盛赞为“全网最好的模电课程”，它就是由国家级教学名师、西电科大教授孙肖子领衔的《模拟电子电路与技术基础》课。

　　“要让学生真正成为教学过程中的主体，而不是被牵着走的配角和听众。”孙肖子介绍，课程组对教材、知识体系进行了全面的梳理重构，把原本枯燥、生涩的课堂知识全部串连成了有趣的图像。

　　开学第一课，学生们收到一张课程“地图”，介绍课程概貌和整体脉络，告诉学生为什么学、学什么、怎么学，大家无不感到新奇；100多集的全课程教学视频及PPT，制作精良、内容丰富；为避免枯燥讲授，很多内容以访谈形式展开。课程还引入较大型综合设计实验项目，网上公布题目、网上进行答疑、网上提交报告，大大提高了学生们解决复杂工程问题的能力。开课后前3期，选课人数已达到3.7万余人。

　　这样的优质慕课，西电科大已在国家高等教育智慧教育平台上线70多门。为使优质课程资源发挥更大作用，学校牵头建设“慕课西部行2.0”平台，为对口帮扶的中西部高校提供资源储备，并面向全国高校教师推出优质示范课公益进修项目，线上开放校内课堂，提供线上线下相结合的教学辅导与研讨交流。

　　为了使人工智能赋能“教”与“学”，西电科大网络与继续教育学院院长苗启广带领科研团队构建起“教师授课+平台授课、线下教师讲授+线上AI助教辅助”的“双师”型智慧教育平台，将线上线下“双空间”的教学活动有机融合在一起，实现了AI赋能的有效破题。

　　用手机登录学校“智课平台”，仿佛打开了一个“万能”学习空间——自主学习、课堂学习、线上交互、智能导学……所有的学习活动都可在此一站完成。输入关键字查询，学生可回看课堂录播片段，查漏补缺；在线机器人随时智能答疑，指导学习进程；教师还可利用AI虚拟教师形象模块，将喜欢的形象通过语音驱动口唇合成教师形象动画视频，在线教学更加生动可感……

　　截至目前，平台已开设课程3.9万多门次，10余万学生完成了个性化学习。通过试点教学，智慧教学平台的优势已经凸显：智慧平台试点班学生的机试成绩、期末总成绩，均显著高于非试点班学生，且成绩分布也优于普通班。

　　“有了‘智课平台’，教师的课程建设更加优质高效，大量数字化教学手段的应用和智能化精准分析、实时反馈，帮助教师及时对教学进行动态调整，不断提升教学效果。”学校计算机科学与技术学院教师谢琨说。

　　借助智慧平台的视觉分析和大数据分析，学生的学习、教师的教学全程都处于动态跟踪评价中——根据精准“摹画”出的“学生画像”和“教师画像”，平台得以对学生的学业状态进行提前预警、个性化指导，同时，构建面向教学型、科研型等不同类型教师评价模型，帮助教师规划成长路径，精准服务教师个人发展。

　　“我们将继续探索，释放智慧能量，深耕新时代高等教育数字化战略发展的实验田，让学生更好地实现个性化发展，更有获得感和幸福感。”苏涛表示。（记者 孙海华）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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