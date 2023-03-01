原标题：“面对面”破解高校毕业生租房难题

广东省“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动现场。

“过高的房价”“增速过快的房租”让高校毕业生面临巨大的居住压力，如何做好青年住房保障工作？日前，团广东省委举办2023年广东省“共青团与人大代表、政协委员面对面”（以下简称“面对面”）活动，围绕“扩大城市青年公寓供给，破解高校毕业生租房难题”召开专题座谈会。

而在此之前，为进一步了解双非高校毕业生的居住情况和住房需求，团广东省委面向广东省双非高校毕业生群体开展专项调研，共回收来自广东省内12所高校的双非高校毕业生有效问卷2505份，同时作为参照，回收双一流高校毕业生有效问卷830份。调研发现，当前双非高校毕业生在居住方面主要存在着新生就业群体集中的一线城市供给量偏少、青年住房支出比重相对收入较高、住房条件和环境不理想、政策知晓度和覆盖率偏低和社会支持力不足等问题，做好双非高校毕业生的住房保障工作存在一定的挑战。

调研显示，有26%的受访青年租住在城中村，近半数受访青年认为“住房价格比较高”，其中更有23.8%认为住房价格难以承受。值得关注的是，九成以上（95.8%）受访青年来自非一线城市。在一定程度能反映，该群体在住房支出上的经济能力，相较于其所面临的住房支出，整体比较薄弱。

在访谈中，有部分中小企业青年出于用工成本的考虑，将员工宿舍安排在城中村，因此居住在城中村的比例实际上会更高。在粤短于1年的受访青年中有约1/3租住在城中村，比例显著高于其他毕业时段人群。价格相对较低的城中村房源和单位福利房成为初入社会的双非高校毕业生“社会第一站”。城中村人员居住集中，监管较难，存在着一些潜在的安全隐患。

部分受访青年反映，目前公租房房源太少，呼吁政府提供更多保障性租赁住房，主导建设完善租赁购买房屋平台，进一步规范住房市场，让青年的合法居住权益得到有效保障。

广东省人大代表、团广东省委副书记王浩表示，要避免简单地将住房保障与“以房引人”等人才引入机制相挂钩，扩大青年保障性住房的适用范围，建立分层分类的保障性住房供应体系。建立短中长期相结合的保障性住房供应机制，针对不同阶段、不同经济条件的青年提供不同类型的住房，以增强政策实施的精准性。增强面向双非高校毕业生等“夹心层”群体的住房保障力度。综合考虑城市地理特征和经济发展阶段的特点，因地制宜、因城施策，根据新增劳动人口流入和流出情况，制定适合地方特色的青年住房保障政策。

在广东今年的“面对面”活动现场，人大代表、政协委员不约而同地讲到了“应多关注青年居住问题的需求，加强住房保障政策宣传”。

“建立住房保障风险排查机制，及时发现、化解极端事件，做好兜底救助。”全国人大代表，广州市中级人民法院审判委员会专职委员、少年家事审判庭党支部书记陈海仪表示，推动相关职能部门联动综合治理，健全积分制、依申请启动机制、鼓励市场主体参与等保障机制。建议可在招聘会、招聘平台配套规定引入住房政策、相关信贷政策，申请住房保障的链接和途径，引导毕业生在求职时，能将职业规划与居住计划理智有效挂钩，实现既尊重市场规律、又结合职业发展和个人选择的新常态。

广东省人大代表，省律师协会副会长、广东至高律师事务所主任吴兴印建议，把高校毕业生的居住问题纳入政府的民生工程，加大建设保障性住房，增加供应量。出台引导政策，支持农村集体经济组织、企事业单位、住房租赁企业等主体利用已有资源发展青年保障性租赁住房，推动形成多主体投资、多渠道供给的保障模式，出台针对毕业生租房的货币补贴、税收优惠、差别化信贷等保障措施。完善针对高校毕业生的保障性租赁住房的使用规则，真正发挥过渡性支撑作用。毕业生应提前做好踏入社会转型期居住条件不及预期的心理准备，合理做好租购计划。

在广东省政协委员，省青联常委、北京岳成律师事务所广州分所主任王静巍看来，破解居住难题，可以从政策性住房供给入手，做好保障性住房规划，同时完善保障性住房配套设施；积极寻求社会支持，统筹利用社会资源筹集房源。

在青年住房问题上，广东作出了一些探索。

团广东省委联合省住房和城乡建设厅实施“青年安居计划”，聚焦毕业季青年，大力宣传住房保障政策；依托12355青少年综合服务平台，创新搭建“青年安居”信息查询系统，动员广州、深圳、佛山等18个地市上线房源保障性住房6257套，人才房4752套，青年驿站1405套，信息对接服务超过50万人次。今年以来广东省通过实物公租房及租赁补贴累计保障高校应届毕业生5368人，累计推出面向高校应届毕业生的优惠社会化租赁住房共7500余套，累计求职住宿服务超过5万人次。

下一步，团广东省委将加强与各职能部门和人大代表、政协委员的沟通，积极配合其做好建议、提案的准备工作，并持续跟踪建议、提案的落实情况，进一步健全青年租住房支持体系，真正将党的“政策红利”转化为青年看得见、摸得着的“居住红利”。(记者 林洁)

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