原标题：教授进车间在生产一线播撒创新火种

2月6日，企业科技特派员张继龙就马不停蹄赶到了山西省吕梁市汾阳市，为当地的科技企业支招解题。

“新的一年，企业开工前景一片大好，但要想高质量发展必须要以科技为先，这次去就是要了解企业真正的科技需求，为他们支招。”张继龙说。

到达汾阳市后，张继龙的第一站来到了绿健体育产业科技（山西）有限公司（以下简称绿健体育）。它是山西省内唯一一家从事地坪材料、塑胶跑道材料研发生产的企业，但在几年前它还只是一家名不见经传的小企业。

把课堂搬到生产一线

2021年，太原理工大学矿业工程学院副教授张继龙来到绿健体育调研，发现该企业的员工普遍存在对相关专业知识了解不足的情况。

“员工们只知道如何操作，却不知道其背后的原理，在操作过程中刻板地遵循操作规程，成品率相对不高。”张继龙回忆。

为此，张继龙联系了学校材料科学与工程学院教授马彦龙，邀请他针对生产地坪和塑胶跑道的主要成分聚氨酯为企业讲一堂课。

在马彦龙的课堂中，企业员工不仅知其然还做到了知其所以然。由于缺乏专业知识，员工们一开始不知从何问起，慢慢地也通过提问掌握了知识。

不仅如此，马彦龙在后续服务企业的过程中，还意外发现自己的一项专利成果与企业的生产方向不谋而合，如果应用到企业的生产中将大大提升企业产品的科技含量，帮助企业实现从生产到研发的大跨越。

“一般地坪和橡胶跑道使用的原材料中有一种叫MOCA的扩链剂，它像胶水一样可以把粉碎的聚氨酯材料黏合在一起，但这种扩链剂被世界卫生组织国际癌症研究机构列入了致癌物清单。”绿健体育总经理赵文森介绍，在马彦龙的专利技术的支持下，公司研究出一种更为环保的扩链剂产品，并在之前的基础上缩短了“胶水”固化的时间。

此外，受气温影响，地坪或橡胶跑道铺设到地面后很难短时间固化，经常出现跑道铺设不平整的现象。正因如此，企业在冬季不得不停工。

赵文森介绍，马彦龙了解到这一情况后和同行以及相关企业进行了多次讨论研究，最终在已有专利成果的基础上，提出制备彩色橡胶地砖的方法。在冬季室外不适合施工作业时，企业可以将成品制作为方砖，待到来年春暖花开就可以在室外快速施工，实现停工不停产。

“有了科技特派员的技术支持，我们企业也有了自己的专利，目前已发表了两篇成果论文，手头在写的还有三四个。”赵文森说。

在转型发展中蹚出一条新路

事实上，企业获得科研力量支撑，得益于2021年太原理工大学与吕梁市委市政府签订的企业科技特派员项目。太原理工大学面向吕梁市全域产业发展需求，通过派遣科技特派员入驻企业开展科技创新服务，实现校企人才对接，促进政产学研用深入合作，让吕梁在转型发展中率先蹚出一条新路。

据了解，山西省吕梁市与太原理工大学启动实施企业科技特派员项目以来，市校双方不断拓宽合作领域、强化成果转化、优化服务保障，并成立太原理工大学吕梁产业技术研究院。在服务期间，太原理工大学120余名专家学者常态化深入13个县（市、区）驻地企业，在生产一线播撒创新火种。

截至2022年底，仅对接吕梁市汾阳市的13个科技特派员小组入企服务就达700余次，对企业300余项技术难题开展攻关，对接合作项目70余项。

在科研力量支撑下，汾阳市企业的“科技含量”越来越高。作为科技特派员，马彦龙感觉很自豪。

“看到自己的科研成果在企业生产过程中得到转化，我感到非常骄傲。”马彦龙表示，作为科技特派员，下一步他还将加强与企业的联系，加快科研成果转化的步伐，助力企业不断提升“科技含量”。(记者 滕继濮 实习记者 韩 荣)

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