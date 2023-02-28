北京化工大学党委系统把握党的二十大重大部署和教育使命，深刻领会作为“三个第一”重要结合点的高校在加快建设教育强国、科技强国、人才强国中的使命任务，念好“带”“全”“引”“新”四字诀，通过构建领导干部、教职员工、青年人才、青年学生“四位一体”全覆盖理论学习体系，推动党的二十大精神走深走实、落地见效。

校党委理论学习中心组参观“奋进新时代”主题成就展

“带”——领导干部带头学、做表率

学校第一时间通过学校党委理论学习中心组、校党委常委会“第一议题”、校党委常委会扩大会议等专题传达学习会议精神，抓好贯彻落实，突出引领示范作用。学校将党的二十大精神学习成效纳入各二级党组织理论学习中心组考核体系，健全校院两级党委理论学习中心组“日常自学、重点导学、交流述学、专家辅学、互动联学”学习制度体系，不断提高学习质量。学校成立了由学校党政领导干部、思政课教师、辅导员、学生党员骨干等组成的党的二十大精神宣讲团，要求党员领导干部、各二级党组织书记结合工作实际讲授专题党课，以全面准确讲、突出重点讲、联系实际讲为工作重点，让广大党员干部师生听得懂、能领会、可落实。

“全”——教职员工全员学、强担当

学校将党的二十大精神作为学校各级党委理论学习中心组学习、教职工政治理论学习、“三会一课”、各级党校、各级党员骨干培训的重要内容，制定学习计划、列出学习专题，实现教职员工学习培训全覆盖。学校为全体领导干部购买党的二十大报告单行本、党的二十大报告辅导读本、党的二十大报告学习辅导百问等权威辅导材料，做到认认真真读原文、深思细品悟原理。学校坚持把学习贯彻党的二十大精神同学习习近平总书记系列重要讲话精神和相关文件精神结合起来，同贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述特别是关于高等教育、高校党建和思政工作、推进高水平科技自立自强等重要讲话、重要指示批示精神结合起来。

学校青年学者“红色引擎”党支部召开学习贯彻党的二十大精神专题组织生活会

“引”——青年人才引领学、出实效

学校依托青年学者“红色引擎”工程，构建以专题党课、辅导报告、实践调研、特色组织生活为主要内容的学习体系，加深青年学者对党的二十大精神的认识和理解。学校召开青年学者“红色引擎”党支部学习贯彻党的二十大精神专题组织生活会，邀请青年学者、党员代表交流分享学习思考体会，进一步坚定服务高水平科技自立自强的思想自觉和行动自觉。学校还聚焦新时代十年党和国家事业的伟大成就，组织青年学者参观“奋进新时代”主题成就展。此外，学校加强“双培工作”，完善校院领导班子成员联系青年学者制度，将党的二十大精神学习深度融入青年学者、入党积极分子和优秀党员的培养工作，加强针对性的成长指导，促进青年学者在学习党的二十大精神过程中快速成长、早担大任。

化学工程学院北区第三党支部在昌平校区校史馆开展“喜庆二十大 永远跟党走”主题党日活动

“新”——青年学生创新学、铸信念

学校先后举办“党的二十大精神进思政课”学术论坛、集体备课会和青年教师教学基本功比赛等活动，围绕党的二十大精神开展“三进”工作，切实增强党的二十大精神进思政课的说服力、感染力和针对性、实效性。学校将学习党的二十大精神作为主题党团日活动、日常思政教育的重要内容。化学工程学院北区第三党支部在校史馆依托支部品牌栏目“北化青年说”，聚焦“喜庆二十大 永远跟党走”主题，采用教师引导、学生讲述、情景体验、师生互动等多种形式深入学习党的二十大精神。机电工程学院等单位联合举办“3D复印高材智造喜迎二十大，科教融合实践育人谱写新篇章”主题科教融合实践育人成果展暨“北化师生喜迎二十大，彩绘万副护目镜”系列活动。校团委开展2023年寒假“返家乡”社会实践“学习二十大 奋进新征程”一起云支教专项活动，以丰富多彩的活动，让党的二十大精神在校园学起来、火起来、热起来，引导广大青年学生努力奋斗，勇担重任，在民族复兴新征程中贡献青春力量。

来源：北京化工大学

(责编：郝孟佳、熊旭)