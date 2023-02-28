中国农业大学发挥特色项目优势，紧紧围绕党的二十大精神学习宣传工作要求，组建“科技小院党的二十大精神宣讲先锋队”，在全国立足4个片区，即北京京郊（通州永乐店镇西槐庄村，密云东邵渠镇西邵渠村，平谷峪口镇西樊各庄村，平谷山东庄镇北屯村）、河北省邯郸市曲周县、内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗、云南省大理白族自治州12县市，创新开展“二十大精神村村讲，绿色科技进万家”宣讲活动，助力党的二十大精神“飞入寻常百姓家”。

强国先强农，农大作先锋。将党的二十大精神传入基层农村，引导广大农民群众坚定信心跟党走，是中国农业大学师生的使命担当。学校“以‘科技小院’模式促进服务社会和人才培养深入融合”项目，是第一批北京高校党建和思想政治工作特色项目。科技小院是中国农业大学首创的集科技创新、人才培养和示范推广于一体的基层科技服务平台。活动中，师生们和农民同吃、同住、同劳动，为农民提供“零距离、零时差、零门槛、零费用”的科技服务。目前，全国科技小院已经发展到780多个，使惠农助农的服务网络更加健全，作用更加突出。同时，学校组织科技小院师生深入学习、广泛宣传党的二十大精神，积极组建科技小院宣讲先锋队，为农民开展宣讲，把党的二十大精神送到田间地头。

勇做先锋 科技小院带头宣讲

学校面向全国科技小院研究生联盟发出《关于科技小院开展二十大精神宣讲和绿色技术培训的倡议书》。倡议发出后，中国农大云南洱海流域科技小院、内蒙古杭后片区科技小院、北京片区科技小院、河北曲周片区科技小院等积极行动起来，举办培训会、研讨会、备课会，作“从党的二十大报告中读懂亿万农民群众的好日子”“全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线”“弘扬二十大新精神，推动农村新发展”“丰富农村文化建设，助力曲周绿色发展”等主题的宣讲，用农民愿意听、能听懂的生动语言讲述党的二十大精神，迅速兴起学习宣传热潮。

发挥特长 走村入户解决问题

在农村基层宣讲活动中，科技小院师生将党的二十大精神宣讲与农业绿色生产技术培训有机结合，发挥专业特长、依托当地产业、强化科技支撑，解决当地农业农村发展最迫切的实际问题，助力全面实现乡村振兴和农业绿色高质量发展。其中，中国农大科技小院在河北曲周全县342个村开展“村村讲”，把党的二十大关于农业强国、绿色发展、乡村振兴的重大决策部署给农民群众讲明白，同时教给农民“真功夫”，如促进化肥减量增效、推动耕地质量提升、如何辨别真假肥料、创新农产品销售方式渠道等。

杭后科技小院联合旗委宣传部宣讲团在蛮会镇宣讲

创新方法 推动学习深入基层

中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁带头在古生村科技小院中与村民“拉家常、讲故事”，把党的二十大精神和农民们正在做的事联系起来，赢得老乡们一致好评。北京科技小院专门制作党的二十大精神“宣讲挂历”，宣讲对谈时发放给村民，让党的二十大精神融入村民的日常生活中。科技小院开展了“党建+科技”等群众性农业技术科普活动，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。古生村科技小院结合乡村文化振兴的需求，召集会刺绣的老人讲述每一幅刺绣背后的故事，挖掘优秀传统农耕文化，焕发乡村文明新气象。

中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁带头在古生村科技小院宣讲党的二十大精神

北京科技小院学生向农户发放宣讲挂历

为了进一步推动党的二十大精神走进乡村、贴近百姓，科技小院师生深入农村、对接农户，“用老乡们听得懂的话，给老乡们能学会用的招”，让农民在家门口就能学习党的二十大精神，让“听党课、学技术、受教育”融为一体，充分调动农民积极性，助力乡村振兴。“科技小院”模式促进了服务社会和人才培养深入融合。同时，通过科技小院宣讲活动，也进一步培养青年学生知农爱农情怀，树立起强农兴农志向，汇聚起强农先锋力量。

来源：中国农业大学

(责编：郝孟佳、熊旭)