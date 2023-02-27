北京科技大学把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，探索完善“四维发力”工作机制，全覆盖、立体化、浸入式开展学生学习宣传贯彻党的二十大精神主题教育，切实推进党的二十大精神入脑入心、落地落细、走深走实、见行见效。

把握理论学习“切入点”

推动主题教育入脑入心

学校集中组织学生收听收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会，召开校院两级学生座谈会，鼓励引导广大学生交流学习体会。

学校成立“学习宣传贯彻党的二十大精神”师生宣讲团，组织集体备课，依托“一站式”学生社区、思政课教学、主题党班团日等渠道，广泛开展理论宣讲150余场，覆盖7000余人次。辅导员指导所带学生，集中开展主题党团日和主题班（组）会活动，通过主旨演讲、理论宣讲、集体讨论、知识竞赛等多种方式，强化学习效果。组织邀请院士、校院领导干部、班导师、思政课教师、专业课教师、优秀校友讲授学习宣传贯彻党的二十大精神“大思政课”，从不同角度阐述党的二十大新部署新要求，把党的二十大精神讲清楚、讲明白，让学生听得懂、能领会。

“学习宣传贯彻党的二十大精神”师生宣讲团宣讲会

紧抓日常教育“着力点”

推动主题教育落地落细

学校贯彻落实习近平总书记给学校老教授重要回信精神，开展“人梯”寻访，汇编老教授事迹材料和访谈录作为学生党员和新生阅读书目，培养学生家国情怀。多形式、分层次开展学生党员和入党积极分子教育培训，把党的二十大精神作为培训的重要内容，将重温习近平总书记考察的重要足迹、深刻认识“两个确立”的决定性意义等作为必修环节，累计培训学员8000余人次。

学校开展“一院一策学生党建”集体行动和优秀学生党支部建设项目，总结凝练学生党建工作特色，选树具有示范性的基层党组织优秀典型，营造学习宣传贯彻党的二十大精神浓郁氛围。学校还充分利用新闻网站、微信公众平台等各种宣传媒介，打造“导员说”“导言导语”“今日100秒”等专题栏目，录制“奋进担当”系列专题微课，采用学生喜闻乐见的方式，使主题教育更接地气、动人心。

明确工作创新“落脚点”

推动主题教育走深走实

学校承办了北京高校毕业生就业创业先进典型宣讲活动，邀请学校就业创业典型人物进班级团支部，引导毕业生把个人理想追求融入国家发展和民族振兴的伟大事业中。学校征集了学习宣传贯彻党的二十大精神主题微视频、有声读物、征文、手绘海报等各类作品1000余件，学生们以“小切口”展现“大主题”，生动呈现奋发有为的精神面貌。

学习宣传贯彻党的二十大精神作品

各学院广泛开展内容丰富、形式多样的主题活动，计通学院开展“礼赞二十大 计通新征程”程序员文化节、文法学院组织“奋进新征程——学宪法·讲宪法”系列活动、马克思主义学院师生录制“二十大知识问答”系列微视频、新金属材料国家重点实验室组织师生观看《万里归途》《钢铁意志》等红色主题影片、钢铁冶金新技术国家重点实验室开展“强国有我”课题组风采展示。

问答二十大系列短视频

依托实践行动“关键点”

推动主题教育见行见效

学校分批次组织5000余名学生参观“奋进新时代”主题成就展，回顾党的十八大以来国家“非凡十年”的伟大成就，凝聚奋进新时代的青春力量。此外，学校还组织学生前往中国共产党历史展览馆、香山革命纪念馆等红色教育基地，进行沉浸式学习实践体验，激发学生爱党爱国情怀。

组织参观“奋进新时代”主题成就展

同时，依托红色“1+1”、研究生科技服务与挂职锻炼等学生实践平台，开展“党的二十大和我的人生路”青春使命教育，150余个学生党支部和实践团队深入基层、行业企业开展理论宣讲、生产劳动、科技创新等活动，冶金与生态工程学院炼铁新技术合理化梯队党支部攻坚“卡脖子”技术，帮助迁钢高炉燃料比创造性降低；新材料技术研究院腐蚀控制系统工程博士党支部发挥专业优势，解决中国国家博物馆馆藏文物防腐蚀难题，实现文物保护从被动到主动的转变。

来源：北京科技大学

(责编：郝孟佳、熊旭)