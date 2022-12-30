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教育部《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》近日印发

2022年12月30日20:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月30日电 为贯彻落实国务院联防联控机制综合组印发的《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，教育部应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组近日印发《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》。根据方案，高等学校不再开展全员核酸筛查，中小学校和幼儿园开展师生筛检、轮检、抽检等适宜的核酸检测；没有疫情的学校开展正常的线下教学活动。

　　该方案适用于高等学校（含高职）、中小学校（含中职）和学前教育机构，其他有关教育机构可参照执行。

　　方案提出，高等学校不再开展全员核酸筛查，对校内重点人员按照有关规定开展核酸或抗原检测。除跨地区返校入学外，高等学校师生出入校门和校园公共区域不要求提供核酸证明。根据实际需要和当地条件，中小学校和幼儿园开展师生筛检、轮检、抽检等适宜的核酸检测，师生出入校门无须提供核酸证明，其他外来人员进入校园须提供核酸证明。

　　方案明确，没有疫情的学校开展正常的线下教学活动。疫情流行期间，中小学校、幼儿园采取严格的封闭管理，高等学校可实施分区管理。高等学校校内发生疫情后及时采取减少人际接触、实施线上教学、调整教学安排等疏散人员措施。中小学校以班级为单位，出现感染者后，由学校所在县（区）级教育行政部门会同卫生健康、疾控等部门提出并实施防控措施。幼儿园出现感染者后，可采取临时关停措施。疫情解除后，要及时恢复正常教育教学。

　　方案要求，学校按照人口总数的15%至20％动态储备新型冠状病毒感染相关中药、对症治疗药物和抗原检测试剂。防疫物资要保有1周以上的储备量。

　　方案还要求增强校园疫情防控能力，健全专业救治绿色通道，做好师生健康监测，改进校园公共卫生，完善师生服务保障等。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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