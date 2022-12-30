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在改进中加强 在创新中提高

——河北美术学院探索思政教学新路径

林福盛 赵明妍 方 童
2022年12月30日09:35 | 来源：人民网－河北频道
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原标题：在改进中加强 在创新中提高

　　走进河北美术学院雕塑专业大型实训工作室，一座高8.3米、宽9.9米的毛泽东雕像，目光如炬，栩栩如生。师生们正在精雕细刻，反复打磨。

　　“在作品创作过程中，老师学生们登上架子修改，再从架子上下来，站在离雕塑20多米远的地方察看整体效果。每天数次来回，反复斟酌打磨，精益求精。”教师曾维林介绍，这座巨型领袖人物雕像，将成为思政课情景教学和课程思政的标志性作品。

　　在河北美术学院校园里，不时有英雄人物雕塑映入眼帘，具有红色历史文化场景的彩绘、石刻等艺术作品，随处可见。学校红色文化情景园提供的室外教学场景，让思政课教学身临其境、直观生动、入脑入心。

　　习近平总书记指出：“思想政治理论课要坚持在改进中加强、在创新中提高，及时更新教学内容、丰富教学手段，不断改善课堂教学状况，防止形式化、表面化。”

　　按照习近平总书记对高校加强思政课教学的要求，河北美术学院精心打造以红色文化为引领的校园文化，把立德树人融入师德建设，把思政铸魂浸入专业教学，把情景教学引入思政课，积极探索大学思政教育的新路径。“经过二十年的风雨锤炼，我们学院在思政课和课程思政方面不断摸索，逐步形成了民办艺术高校立德树人的独有特色。”河北美术学院校长甄忠义说。

　　把立德树人融入师德建设

　　兴教办学关键在教师，师德师风则直接关系着立德树人的成效。河北美术学院把师德师风建设放在师资队伍建设的首位，践行“盖大楼、请大师、铸大爱”的办学理念，要求并鼓励全体教师积极争做学生为学、为事、为人的“大先生”。

　　“设计艺术学院视觉传达专业学生郭佳乐踊跃参加疫情防控志愿活动，负责小区住户信息登记、数据录入、大数据排查，做出了积极的贡献，彰显了新时代青年人的责任与担当……”这是河北涞水县一社区给学校发来的感谢信。

　　近年来，在学校组织的疫情防控志愿服务活动中，全校先后有4000余名学生踊跃奔赴抗疫一线。学校共收到表扬信、感谢信800多封，得到社会各界的高度赞扬。

志愿者在普及疫情防控知识。 河北美术学院供图

志愿者在普及疫情防控知识。 河北美术学院供图

　　在积极参加疫情防控工作的同时，学生们还运用专业知识，利用课余时间为中小学生制作儿童画课件，通过网络开展艺术普及，近500名学生在网课中受益。“除了专业课，老师平时通过点点滴滴教导我们传播正能量。参加社会实践，践行社会责任，我觉得很有意义。”郭佳乐说。10年来，学校开展志愿服务、公益活动500多次。

　　思政部教师刘占军因患脑血管疾病造成肢体运动障碍，但一直工作在教学一线，爱岗敬业，诲人不倦，而且以坚强的毅力考取了博士研究生，他自强不息的励志事迹成为学生们积极向上的精神激励。

　　“用高尚的精神塑造人，注重以身作则，言传身教，我们的思政课才有感染力、说服力。”河北美术学院党委书记裴红彬说。

　　将情景教学引入思政课

　　金秋时节，河北美术学院红色文化情景园安静祥和。沿着石阶拾级而上，中共“一大”代表塑像群在青松翠柏的掩映下巍然屹立，庄严肃穆。10月24日上午，一堂别开生面的思政课正在这里展开。

　　“中国共产党人的初心和使命是什么？”

　　“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”

　　“说得对！那么，如何践行初心使命？”

　　......

　　师生的一段对话，引领大家展开了一场热烈讨论和深度思考。

思政课教师在红色文化情景园授课。 河北美术学院供图

思政课教师在红色文化情景园授课。 河北美术学院供图

　　与此同时，在校园碧波荡漾的湖面上，一艘“红船”静静地靠在岸边。船内，思政课老师正在给学生们讲述中共“一大”会议的场景故事，娓娓道来，一下子就将学生们带入了1921年上海石库门那段红色历史……

　　直到课程结束，同学们还在久久回味。“坐在船舱里，仿佛置身于当年的会场，老师的讲解也很生动。我觉得意犹未尽，课下我还要查询一些相关资料，再深入学习这段红色历史。”动画学院数字媒体艺术专业学生商天宇说。

　　这些教学场景，是河北美术学院创新思政课的生动展现。

　　“艺术生大多善于形象思维，我们从这个特点出发，投巨资建设了占地105亩的‘思政课情景教学基地’，即‘红色文化情景园’一期工程。”校党委书记裴红彬介绍，“红色文化情景园”是由学校规划设计，全校各专业师生运用本专业技能共同参与建造。这里已成为建筑、雕塑、书法、绘画、数字媒体艺术等专业课程思政的实践教学基地。

　　把思政铸魂浸入专业教学

　　长12米，宽3米，采用写实手法和中国传统的散点透视构图，再现中国共产党七届二中全会会议场景，色彩沉稳，气势磅礴。由河北美术学院创作的这幅大型油画《奠基》被西柏坡纪念馆收藏。

大型油画《奠基》。 河北美术学院供图

大型油画《奠基》。 河北美术学院供图

　　微电影作品《旗士的天空》讲述了国旗护卫队员在国旗护卫队创建过程中，克服种种困难逐步成长起来的故事，展现了队员们的磨炼和蜕变，荣获第二届“我心中的思政课”全国高校微电影展示活动一等奖。

　　在河北美术学院，这样将思政理论教学与专业实务历练结合的案例比比皆是。“我学习的专业是播音主持，平时做作业我会选择红色故事题材，在红色文化情景园取景，通过录制视频的形式讲述出来，不仅增长了历史知识，也对专业技能有所提升。”影视艺术学院学生崔雪瑶说。

　　河北美术学院还有一支由学生组成的讲解队伍。“我们当义务讲解员，给新生讲、给同学讲、给参观团讲，通过上网查询、翻阅相关书籍，在尊重史实的基础上，把红色故事讲述得更加鲜活生动。”影视艺术学院学生郭小婧，作为讲解团团长，她很自豪：“我刚加入时团里只有5个人，到现在已有60多人，还有许多同学想加入进来呢！”

　　“引导学生立足时代、深入生活、扎根人民，树立正确的艺术观和创作观是我们教书育人的使命。”学院院长甄忠义表示。学校在大力加强思政课建设的同时积极推进课程思政建设，努力使“显性”的思政课程与“隐性”的各专业课程思政同向同行，构建全员全过程全方位育人体系，形成协同效应，实现立德与树人的统一。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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