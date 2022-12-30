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香港特区政府公布“抢人才”“抢企业”行动

2022年12月30日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社香港电  香港特区行政长官李家超10月发表施政报告，其中提出多项“抢人才”“抢企业”措施。香港特区政府政务司和财政司近日联合召开记者会，公布落实相关措施的进展，包括推出“人才服务窗口”、成立“引进重点企业办公室”等系列“抢人才”“抢企业”具体行动。

　　特区政府政务司司长陈国基表示，施政报告公布两个多月以来，他联同劳工及福利局、入境事务处及其他相关政策局和部门，紧锣密鼓筹备落实各项“抢人才”措施。经过前期工作，12月28日起，特区政府将率先推出“人才服务窗口”在线平台，这个平台不但提供各项人才入境计划的详情，也连接入境处的网上系统，让各地人才可以以电子方式提交申请或查询。同时，特区政府正全力筹备设立“人才服务窗口”实体办公室，专责制订、推行及统筹“抢人才”策略。

　　此外，特区政府将同时推出系列“抢人才”具体计划，包括此前宣布的全新“高端人才通行证计划”，以及放宽或优化后的现行多项人才入境计划。相关计划的申请和审批流程也会全面理顺和简化。比如多项人才入境计划经优化后，申请审批普遍可于交妥所需数据和证明文件后的4个星期内完成；“优秀人才入境计划”从2023年1月1日起会取消年度配额，为期两年，并简化审批程序。

　　“我们一定全力以赴，并有十足信心让KPI达标，即未来三年每年吸引至少35000名预计逗留至少12个月的人才。”陈国基说。

　　财政司司长陈茂波随后介绍了特区政府在“抢企业”方面的工作及最新进展。他说，经过筹备，特区政府“引进重点企业办公室”已经成立，它将成为招揽重点企业的一站式窗口。在特区政府内部，引进办也会有跨局支持，包括经济贸易办事处的“招商引才专组”支持，各相关政策局的专题专局支持，目前已基本设立完成的“引进重点企业咨询委员会”的市场和策略咨询支持等。

　　此外，陈茂波介绍，施政报告公布拨出300亿港元成立“共同投资基金”，新成立的“香港投资管理有限公司”将负责管理这笔基金，其相关制度安排和管治架构也已敲定。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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