近日，为深化非学科类校外培训治理，教育部等十三部门印发了《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》（以下简称《意见》），教育部校外教育培训监管司负责人就《意见》有关问题回答了记者提问。

1.《意见》出台的背景是什么？

答：“双减”是党中央、国务院作出的重大决策部署。自2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称《“双减”意见》）以来，各地各部门提高政治站位，强力统筹推进，各项重要任务措施先后落实，取得了阶段性工作进展。学科类培训机构得以压减治理的同时，非学科类培训机构问题凸显，一些机构资质欠缺、质量难以保证；一些机构过度营销、抢占市场，无端制造焦虑；一些机构过于牟利、趁机抬价，扰乱了行业发展秩序；这些情况侵害了学生和家长合法权益，对此，人民群众意见很大。因此，在坚决巩固学科类培训治理成果的同时，必须注重同步规范非学科类培训，及时回应社会关切和期待，使非学科类培训尽快回归学校教育的有益补充定位上来，满足人民群众的多样化需求，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。

2.关于非学科类培训治理已经有了哪些实践和探索？

答：中央《“双减”意见》既包括学科类培训治理，也包括非学科类培训治理。前一阶段在以学科类培训治理为重点开展全面深入治理的同时，教育部会同有关部门同步部署了非学科类培训治理，为下一步治理奠定了基础。

在中央层面，一是各部门协同发力。教育部会同国家发改委、市场监管总局研判形势、发布公告、部署排查，明确有关政策要求，加强行业引导。体育总局、文化和旅游部等部门出台专项管理文件，加强行业管理。二是加强价格管理。针对人民群众最关心的价格公平问题，寒暑假期间作出专门部署，开展非学科类培训收费专项排查整治，严肃查处恶意涨价行为。会同国家发改委加强价格监测，在北京、上海等10个城市持续开展非学科类培训服务市场价格监测，并向社会公布，主动接受监督。三是加强内容及人员管理。先后印发培训材料、从业人员管理办法，均对非学科类机构进行了同步排查整治。四是发挥行业组织作用。中国民办教育协会率68家非学科类机构发出联合倡议，号召非学科类机构坚持公益属性，提高服务质量，积极加强行业自律。

在地方层面，一是明确管理部门。目前31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团均已明确体育、文化艺术、科技等类别培训机构的相应主管部门。二是出台行业标准。在明确主管部门的基础上，已有29个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团出台了非学科类培训机构的设置标准。三是持续查处违规行为。针对各类违规行为，各地各部门不断创新和畅通举报投诉渠道，加大联合执法力度，严肃查处非学科类培训违法违规行为，确保了非学科类培训行业秩序的总体稳定。

但是，我们也应当看到，非学科类培训的治理还是初步的，市场上现有的文体、科技等培训大小约一百多种，涉及多个行业部门，亟待进一步规范，需要一个系统的文件来部署指导下一步改革。

3.《意见》经历了怎样的研制过程？

答：非学科类培训的治理涉及面很广，教育部及有关部门十分重视，在《意见》研制过程中充分听取各方意见，认真总结各地经验做法，深入研究现行法律法规，努力做到凝聚共识、集思广益。一是开展政策论证。教育部等部门认真研究人大代表、政协委员关于规范非学科类培训的建议提案，多次召集有关专家听取意见建议，并成立专门工作团队就相关政策进行论证。二是开展大规模调研。委托专业机构，对京沪广深4个一线城市及浙江、河南、四川等东中西部7个省区的非学科类培训机构进行大规模调查，梳理了非学科类培训目前存在的问题，分析原因，寻找对策。三是形成文件初稿。在深入调研论证基础上，根据中央《“双减”意见》要求及有关法律政策规定，坚持依法治理、问题导向、重在规范、强化引导，总结提炼各地有效做法，起草形成了文件初稿。四是广泛征求意见和建议。在起草过程中及《意见》征求意见稿形成后，广泛征求了中央相关部门、地方教育及相关部门、培训机构代表意见建议，对《意见》不断进行修改完善。

4.规范非学科类培训的总体思路是什么？

答：《意见》并不是要禁止非学科类培训，而是要加快规范非学科类培训，使其成为学校教育的有益补充，促进学生全面发展和健康成长。有几个重要的工作原则：一是坚持服务育人，强化非学科类培训的公益属性，提高培训质量，推动其为学生发展兴趣特长、拓展综合素质发挥积极作用；二是坚持问题导向，着力破解非学科类培训在标准、价格、安全、质量等方面存在的问题，切实回应群众关切；三是坚持内外联动，统筹校内与校外，强化学校教育主阵地作用，健全非学科类培训机构参与学校课后服务监管机制，形成培训机构和服务项目名单及引进费用标准；四是坚持部门协同，健全在地方党委和政府统一领导下，各部门齐抓共管、高效联动、密切配合的协作机制，形成工作合力。

《意见》确定了与“双减”工作进度基本一致的非学科类培训治理目标：力争到2023年6月底，各地非学科类培训政策制度体系基本建立，常态化监管机制基本健全，人民群众反映强烈的突出问题得到基本解决；到2024年，“双减”三年任务交账时，非学科类培训治理成效显著，家庭支出负担有效减轻，非学科类培训成为学校教育的有益补充，人民群众对教育的满意度明显提升。

5.《意见》如何解决非学科类培训机构的资质不全问题？

答：依法经营、执证培训是法治社会对市场主体的基本要求，各地要管好非学科类培训机构，必须把证照齐全、资质合格作为规范校外培训所需的前提条件。针对一些地方非学科类培训门槛偏低、鱼龙混杂的问题，《意见》依照相关法律法规和政策规定，明确非学科类培训机构与学科类培训同样实行“先证后照”制度，须依法取得主管部门的行政许可后，再依法进行法人登记。行政许可的层级与学科类培训机构保持一致，线上机构为省级管理，线下机构为县级管理。因非学科类培训种类繁多、专业性强，规定由省级明确的相应主管部门结合本地实际，牵头制定非学科类培训机构的基本设置标准，设定行业准入门槛，保证服务质量水平。

6.《意见》如何解决非学科类培训的质量问题？

答：学生在参加校外非学科类培训过程中的身心健康问题是人民群众关心的首要问题。针对非学科类培训存在的质量参差不齐问题，《意见》要求非学科类培训内容应与培训对象的年龄、身体素质、认知水平相适应，符合身心特点和教育规律，培训材料要全面落实《中小学生校外培训材料管理办法（试行）》，确保培训正确方向。同时，培训机构要全面落实国家规定的人防、物防、技防等安全风险防范要求，建立安全管理制度，定期开展安全自查，及时消除安全风险隐患。

7.《意见》如何解决非学科类培训从业人员缺乏资质的问题？

答：培训机构的从业人员是否具有相应资质，是衡量一个机构是否正规的重要标准。教育部、人社部在2021年9月印发的《校外培训机构从业人员管理办法（试行）》中，即对非学科类培训从业人员作出规定，要求必须具备相应的职业（专业）能力证明。

各行业主管部门积极规范从业人员资质要求，如体育总局在2021年12月印发的《课外体育培训行为规范》中明确，课外体育培训主体的执教人员应持有以下至少一种证书：1.体育教练员职称证书；2.社会体育指导员职业资格证书；3.全国性单项体育协会颁发的体育技能等级证书；4.体育教师资格证书；5.经人力资源和社会保障部确定的人才评价机构颁发的体育职业技能等级证书；6.经省级（含）以上体育行政部门认可的相关证书。与此同时，各省份在出台的非学科类培训机构设置标准中，也对从业人员所需资质作出了细化规定。

针对从业人员资质问题，《意见》除要求所聘从事培训工作的人员必须具备体育、文化艺术、科技等相应类别的职业（专业）能力或具有相应类别的教师资格证外，还规定具体的职业（专业）能力资质标准可由省级以上主管部门明确，以便各部门、各省细化落实。此外，在目前教育、公安、市场监管等部门正在开展的艺考培训机构专项治理中，也将核查从业人员资质作为一项重要内容，对不符合要求的从业人员将依法清退。

8.《意见》如何解决非学科类培训的价格问题？

答：“物美价廉”是人民群众最朴素的消费观念。办好人民满意的非学科类培训，必须把确保合理定价放在重中之重的位置。针对一些非学科类培训出现的价格违法违规问题，《意见》要求非学科类培训机构坚持公益属性，遵循公平、合法、诚实信用的原则，根据培训成本、市场供需等因素合理确定收费项目和标准，控制调价频率和幅度，并向主管部门备案。同时，鼓励各地积极探索通过建立价格调控区间、发布平均培训成本数据等方式，引导培训机构合理定价。通过加强价格管理，防止非学科类培训出现价格过快上涨等侵害群众利益的行为，切实降低家长经济负担。

9.《意见》如何解决人民群众关心的“退费难”“卷钱跑路”等问题？

答：“退费难”“卷钱跑路”是人民群众最为痛心疾首的商家无良行为。各地主管部门必须站稳人民立场，充分考虑到人民群众在“退费难”“卷钱跑路”中所处的“弱势”位置，刚性约束机构，强拳出击，坚决予以防范治理。要解决“退费难”“卷钱跑路”等问题，关键是要把培训预收费管住。《意见》要求培训机构收费实行指定银行、专用账户、专款管理，全部进入本机构收费专用账户，将预收费资金与其自有资金分账管理，这样就可以极大程度地预防“退费难”“卷钱跑路”问题。同时，鼓励培训机构采取先提供培训服务后收费方式运营，改变校外培训“先收费后培训”的运营习惯。

关于培训机构的收费时长或金额，此前已有文件规定。《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》要求，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。《教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见》要求，线上机构按课时收费的，每科不得一次性收取超过60课时的费用；按培训周期收费的，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。这些政策要求均在《意见》中得以重申。

同时，在一次性收费的金额方面，参照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》对单张记名单用途预付卡（预付凭证）限额5000元的规定，综合考虑家长支付能力、机构运营成本、资金安全风险，《意见》新增了一次性收费不得超过5000元的规定，防止一次性收费过多增加资金风险和家长负担，最大限度避免隐患发生，维护家长利益。

10.非学科类培训的任务是不是都交给了社会，学校应发挥什么作用？

答：不管是学科类学习还是非学科类学习，学校始终是教育教学的主阵地，校外培训的定位始终是有益补充。因此，必须坚持社会主义办学方向，创造条件，不断强化学校育人功能，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。《意见》明确要统筹校内与校外，强化学校教育主阵地作用，坚持减轻负担与提质增效并重，增加非学科类学习供给，加强音乐、体育、美术等紧缺学科教师配备补充，着力解决教师队伍学科结构性矛盾，开齐开足上好音体美课程，加快构建“双减”背景下德智体美劳全面培养的教育体系。同时，《意见》对规范教育部门及学校引进非学科类培训机构参与课后服务作出具体要求，推动在校内以较低价格满足学生和家长需求。

11.如何缓解体育、艺术纳入中考科目造成学生和家长培训焦虑的问题？

答：各地中考安排体育、艺术等科目，旨在引导促进学生全面发展，而非为了竞争选拔。一些非学科类培训机构刻意对体育、艺术纳入中考政策大力宣传曲解，制造焦虑，使学生家长被迫裹挟其中，被动参加校外培训并增加负担。为此，《意见》从根源问题上着手，要求改进体育、艺术中考测试内容、方式和计分办法，切实加强过程性考核，逐步实现考试成绩等级呈现，注重对学生运动习惯和艺术素养的培养，坚决杜绝将校外培训结果与大中小学招生入学挂钩。

12.《意见》印发后，如何尽快让社会看到成效？

答：一是要靠压紧压实责任。各地要在党委和政府统一领导下，将规范非学科类培训作为重大民生工程，列入重要议事日程，研究制定工作方案，压紧压实责任。要充分发挥各级“双减”工作专门协调机制作用，坚持统筹部署、分工协作、联合行动，加强信息共享和情况通报。全国“双减”工作试点城市要发挥示范引领作用，敢于先行先试，探索有益经验。二是依靠部门分工协作。非学科类培训种类繁多、专业性强，必须依靠部门合力。各地教育行政部门要加强统筹协调，与相关部门对非学科类培训共同加强日常监管，并指导学校做好教育教学工作。三是强化督导宣传。国务院教育督导委员会办公室将加强对各地政府的督导考核力度，定期对各地规范非学科类培训进展情况进行通报。教育部将与相关部门适时开展明查暗访，加强针对性指导。各地也要建立问责机制，对责任不落实、措施不到位、人民群众反映强烈的地方及相关责任人进行严肃问责。要通过多种途径加强政策解读，及时总结经验做法，做好宣传推广，为《意见》落实营造良好氛围。

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