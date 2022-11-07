人民网北京11月7日电 日前，首届自然资源战略发展高端论坛在中国地质大学（北京）举行，多位院士、专家聚焦自然资源行业高质量发展等话题进行了深入分享交流。

“本次论坛的举办是对学校七十周年校庆的献礼和对自然资源行业高质量发展贡献的北地智慧。”中国地质大学（北京）党委书记马俊杰表示，站在新的历史起点，地大将继续以党的二十大精神为引领，科学规划和部署学校建设事业，以奋发有为的精神推进“双一流”建设，不断探索自然资源发展新思路、新模式，为推动全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平表示，中国地质大学（北京）作为我国自然资源领域研究的重要基地，是多学科交叉创新人才培养的摇篮。希望学校进一步加强智库建设，加强高水平、复合型行业特色人才培养和重点理论、技术攻关，加强合作交流、信息共享，把学理性、专业性与应用性、操作性相统一的智库成果写在祖国大地上。

据介绍，中国地质大学（北京）2020年正式成立自然资源战略发展研究院（下称“战略院”），校长、中国工程院院士孙友宏兼任院长。论坛上，孙友宏介绍，战略院成立两年多以来，围绕自然资源领域重大问题和战略需求，积极开展科学研究与决策服务，智库建设稳步推进。希望通过本次论坛的举办，今后继续与各位专家学者一道，共同为自然资源行业发展、推进生态文明建设贡献智慧和力量。

论坛上，中国工程院院士武强、中国工程院院士毛景文、中国科学院院士邹才能、中国工程院院士赵文智围绕“新时代自然资源发展成就与展望——双碳目标与自然资源”主题分别作了主旨报告，指出了“双碳”目标下的能源资源发展之路，探讨如何加快推进新时代自然资源事业高质量发展。

此外，《中国自然资源发展报告（2021年）》同期发布。记者了解到，该报告是中国地质大学（北京）自然资源战略发展研究院的智库系列报告之一，分为综合篇、专题篇和案例篇三个部分，系统梳理了土地资源、矿产资源、水资源、生物资源和气候资源等五大基本类型自然资源发展的总体趋势以及自然资源法治发展趋势，探讨了“双碳”目标下能源矿产资源发展路径。（李依环、实习生杨炳欣）

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