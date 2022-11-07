人民网北京11月7日电 中巴青年科技人文交流论坛日前在北京科技大学举行。据悉，论坛以“科技创新助推中巴经济走廊建设，两国青年共话命运共同体构建”为主题，由教育部中外人文交流中心、北京科技大学联合主办。

会上，来自中国、巴基斯坦的19所高校以及教育科技界师生代表，以“线上+线下”结合的方式，就共促中巴青年交流和发展、中巴文化和科技合作的发展与潜力、青年在“一带一路”中的作用等话题展开交流，探讨如何凝聚青年力量，深化未来合作。

教育部国际合作与交流司一级巡视员陈盈晖在主旨发言中表示，中巴两国青年要加强团结协作，推动高质量发展，持续深化教育领域的交流合作，扩大教育对外开放。希望中巴青年要携手努力、共勉共进，为助推中巴经济走廊建设、巩固全天候战略合作伙伴关系贡献力量。

“人文交流的根基在民众，希望在青年。”教育部中外人文交流中心主任杜柯伟表示，希望两国青年强化人文交流意识，传承中巴传统友谊，深化各领域交流合作，不断书写中巴友好合作的新篇章。

巴基斯坦教育部国际司司长Saira Atta通过视频在线致辞。她表示，此次论坛是深化中巴教育科技合作、推动中巴经济走廊建设、探讨如何通过共同努力构建人类命运共同体的重要会议。巴基斯坦教育部高度重视中巴教育合作，期待两国继续加强教育、科技人文交流，形成更多积极务实的合作成果。

北京科技大学党委书记武贵龙表示，北京科技大学将深入学习贯彻党的二十大精神，持续丰富和完善中巴青年科技人文交流体系，进一步加强中巴青年之间互动、互信、互通，引导广大青年学生为促进民心相通、推动构建人类命运共同体贡献力量。

记者了解到，论坛当天还同期开展了“中巴青年人文交流圆桌会议”“中巴材料科学院长高峰论坛”“一流学科巴基斯坦留学生Workshop”三个分论坛平行。（李依环、实习生杨炳欣）

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