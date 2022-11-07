原标题：剪纸巧娘海外“收徒”：手作课堂里飘起中国红

资料图。图为吴立喜在菲律宾的黎刹公园，为驻菲大使赵鉴华及菲律宾政要现场表演剪纸。 吴立喜供图

“千剪不断，万剪相连。”架起手机、连通网络，镜头前的吴立喜一手持小剪刀，一手捏着叠好的红纸，一阵上下翻飞，一幅秋景窗花图灵活显现。

“以前每年我都会出国‘收徒’，疫情发生的这几年里，就只能‘云收徒’啦。”这几天，吴立喜陆续走进内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗的5个猎民村，给猎民们现场教学的同时，还搭起直播间，为近百名海外学生远程授课。

资料图。图为吴立喜通过教授剪纸技艺，为菲律宾能仁中学高二学生讲述中国传统文化。 吴立喜供图

新冠肺炎疫情在全球暴发后，吴立喜将自己的海外剪纸课堂从线下改到线上。每隔一段时间，她就会录制教学视频发给大家，也会利用闲暇时间和学生们“云端”相见，共读这一抹中国红里的传统文化。

20年间，吴立喜用中国传统手作架起中华文化与世界的“侨”梁。至今，她的学生遍布50多个国家和地区，不完全统计有万余人。

中国剪纸艺术2006年被列入第一批“国家级非物质文化遗产名录”，2009年入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。

窗花、喜花、枕头花，春节、中秋、婚礼……这项民间手工艺术充实于各种民俗活动中，在中国有着广泛的民众基础。

吴立喜7岁师从姨姥姥，构思、画图、折纸、镌刻、镂刻、刺孔……至今已有40多年剪纸经历。

作为黑龙江省齐齐哈尔市级剪纸非物质文化遗产传承人，吴立喜自从嫁到内蒙古鄂伦春自治旗，她的作品便更多了一些狩猎民族--鄂伦春族独特的气质，内容多以花草树木、动物形象及劳动工具为主，像是用一幅幅剪纸画娓娓道来中国北方少数民族更新迭代的历程。

2003年，吴立喜在全国剪纸比赛中，受邀为来自美国、日本、俄罗斯等国家的政府官员现场展示剪纸技艺。

资料图。2013年，正值中国新年，吴立喜在菲律宾马尼拉市为菲律宾的华裔学生现场教学剪纸。 吴立喜供图

一颗爱心里面住着一个可爱的福娃，“一分钟完成一幅剪纸作品，我看到他们脸上的表情从费解到惊喜。”

“太神奇了！”这是吴立喜第一次听到外国友人夸赞她的剪纸技艺，那一刻起，“要让世界赞赏中国传统文化”的根便深深地扎在吴立喜心里。

2003年、2005年和2008年，受黑龙江省侨办邀请，吴立喜共为来自50多个国家的70余名海外华裔青少年现场讲授剪纸课程。

虽然语言不通，只能靠肢体动作来为孩子们现场展示，即使这样，每一个学生都剪出了自己内心的作品，这让吴立喜很意外，“也许这就是艺术的魅力。”

2012年至2018年，吴立喜先后6年作为国务院侨办的外派教师，赴菲律宾从事华文教育工作。

在菲律宾期间，除了参与中国驻菲大使馆的文化宣传工作，吴立喜时不时走进学校、广场、酒店、公园，为当地民众和在菲华人现场教学剪纸技艺。

让吴立喜印象最深的是，她随国务院侨办去看望驻菲律宾外派教师，并将这门技艺教给400多名华文教师及当地英文教师。“他们说，要在课堂上教给学生。”

吴立喜说，在菲律宾教学的那几年里，跟着她学会剪纸的学生近万人。“我的剪纸作品还送给了时任菲律宾总统罗德里戈·罗亚·杜特尔特。”

资料图。吴立喜的剪纸作品受到菲律宾民众的喜爱。 吴立喜供图

新冠肺炎疫情发生后，吴立喜受福建省侨办、泉州师范学院邀请，通过视频录制和网络教学，为马来西亚的120多名华文教师上剪纸课。

“学生们遇到问题会线上问我，也会给我留言。”每每看到课堂里飘起的一片片中国红，吴立喜都特别自豪，“疫情也许暂时阻挡了我出国授课的脚步，但从不会减少海外学子越来越喜欢中国文化的热情。”

如今的吴立喜除了在线上给海外学生上课，还受到清华大学、华东师范大学等高校的邀请站上讲台，通过剪纸艺术为学生们讲鄂伦春族的历史和文化；她也会走进北京、广州、上海、黑龙江等地的大街小巷“练摊儿”授课……

在吴立喜看来，无论是在“阳春白雪”的课堂，还是在“下里巴人”的街巷，每一幅剪纸作品都是一段故事，“无论通过什么样的形式，我只想坚持做个联通者，将最美的中国故事讲给世界听。”(记者 张玮)

(责编：郝孟佳、何淼)