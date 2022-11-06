当同龄人还在为语数英烦恼时，有一群初中生踏上了卫星研制的道路。

11月4日，“中国青少年科普卫星八一08卫星工程”启动仪式在浙江杭州举行。记者从现场得知，杭州市文海实验学校中学部学生将参与打造航天科普卫星，预计在3年内发射上天。

据介绍，这一科普卫星将严格按照航天工程化的研制流程开展，学生可全流程参与卫星载荷设计、研制、组装、测试等工作。

“你们参与研制的卫星，将和中国空间站一起飞翔。”中国航天国际交流中心副主任周岫彬说的这句话，令在场学生振奋。

卫星技术作为一个国家高科技水平和科技发展水平的集中体现，近年来一直备受各个国家的关注。由一群初中生参与研制，靠谱吗？

事实上，这并不是中国初中生第一次参与卫星研制。2016年，中国第一颗中学生科普卫星成功发射。此后，中国航天科技国际交流中心联合多个单位启动实施了中国青少年科普卫星工程。

杭州市文海实验学校中学部学生参与研制的卫星属于中国青少年科普卫星工程系列。此前，北京八一中学、河北石家庄市鹿泉区第一中学、山西太原市进山中学等6所学校的学生分别参与研制了一颗卫星，并发射成功。

为什么有那么多初中生参与研制的卫星能发射成功？

周岫彬表示，一方面在于航天专家历时近1年的指导，另一方面，学生研制的卫星是“简易版”，个头小。“像航天科研院所一样从零起步完成一颗卫星的研制，那是很难的。”

据介绍，此次学生参与研制的卫星，基于标准化、模块化的开发理念，整个卫星的外观看起来像一个小方盒子，盒子内每一层的电路板负责不同的业务。

这种模块化的分工，以及标准化的结构约束，显著降低了卫星的研制难度。但这并不代表所有人都能轻易研制一颗卫星。“总体设计是最难的，卫星上天后有哪些功能，也都需要学生的创意和知识。”周岫彬说，这也考验初中生积累的数理化知识。一般来说，他们所学的所有物理知识，都能在航天工程里找到应用场景。

而杭州市文海实验学校也为这一颗卫星的研制做好了前期准备。

该校副校长颜石珍表示，该校多次举办航天类模型比赛，并参与区、市的航天类科研大赛，已经积累了一支有经验的师资团队，该校科创氛围也颇为浓厚。

根据卫星研制计划，该校将推出一套航天特色课程，开展一系列航天特色实践活动。据介绍，该卫星将兼具科普、科研和应用等多重价值。杭州市钱塘区将建设一座青少年科普卫星地面测控站，接收八一08卫星在轨运行数据。

党的二十大报告提出了加快建设航天强国的目标任务。在记者看来，无论卫星发射成功与否，卫星研制都有其独特的意义。

一方面，卫星研制的过程，是科学知识与实践结合的过程，让学生真正做到在玩中学、做中学、事中学、研中学，这比传统课堂更具有体验感；另一方面，初中时期深入了解相关航天知识，势必会在他们心中播下一颗探索太空的种子，他们也极有可能成为探索太空的后备人才。

“航天梦”从娃娃抓起，期待有越来越多的学校和学生能加入其中。

记者 童笑雨

(责编：何淼、李依环)