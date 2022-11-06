“行止由心，但面必净，发必理，衣必整，纽必结，做到头容正，肩容平，胸容宽，背容直；要呈现君子气象，勿傲、勿暴、勿怠……”这学期的“开学第一课”上，郑州八中校长郅广武从外化、内修两方面入手，寄语全校师生。

在70年的教育实践探索中，郑州八中围绕学校文化、课堂教学等，从学校软硬件设施配备、教师及学生发展等方面着手，提炼总结，形成了“润固育养护”五位一体的“根文化”教育思想：以环境文化润根，以传统文化固根，以课堂文化育根，以课程文化养根，以三元合力文化护根，探索出了一条具有八中特色的传承与发展之路。

“传统+现代”，以环境文化润根

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”“工欲善其事，必先利其器”……深秋时节，记者走进郑州八中，校史文化大道两侧铜板上雕刻的经典名句引人注目。

该校整体规划建设了品苑、书苑、文苑等“七苑”空间，实现校园文化和公共空间的有效连接。

为营造全方位的育人环境，郑州八中还建设了地下综合体育馆，为体育、艺术等特色项目的开展扩展了空间，最大限度地营造主题共享式空间。

郑州八中一直重视体育教育。2005年，学校被评为“国家级体育项目传统学校”，田径、男篮、女篮都是郑州八中的王牌项目。

“利用地下公共连廊建设的开放式互动校史馆，是我校环境育人的一大特色。学校还围绕校史馆开发了系列校本课程。”郅广武说。

“浸润+熏陶”，以传统文化固根

郑州八中2024届尚德一班学生郭一琳入学后，学习了校本课程《弟子规》。“父母呼，应勿缓”“宽转弯，勿触棱”……经过熏陶，郭一琳有了很大变化，回家更知道关心父母的辛劳，与人交往时更注重自己的言行，时刻把“君子一言，驷马难追”放在第一位……

“这种方式也让我们在学习现代文化的同时，牢记孝悌、谨行、守信等中华民族传统美德。”郭一琳说，传统文化、国学经典的学习让自己受益匪浅。

该校融传统文化于学科教学、社团活动、社会实践之中，从文学、历史、科技等方面展示传统文化的博大精深，借黄河文化等开展系列主题活动，以文创展示、艺术展演等形式传承和发扬优秀传统文化。同时，让中华优秀传统文化浸润学生的心灵，引领学生的成长，实现“文化润德”“文化固根”。

学校坚持开展戏曲进校园活动，开设了小梅花戏曲社团，吸引众多优秀的梨园小擂主走进八中，其中，2015届学生孔莹等获得全国戏曲小梅花金奖。

“实践+体验”，以课程文化养根

郑州八中的校史馆里有一张老照片，画面中5个孩子在一位老师的带领下用仪器勘察、测量，生动的地理课堂跃然眼前。照片上的老师是已故的郑州八中地理教师涂金声。

涂金声自1952年郑州八中建校开始在该校工作，直至1988年离休。记者从郑州八中校史馆珍藏的涂金声日记中了解到，1978年，河南省气象局为了普及科学知识，在该校建立气象站。郑州八中气象站1982年建成，1983年正式观测。

“这18年中，不管白天黑夜、寒暑假、节日都不能中断，我和孩子们在这些日子里经过烈风、暴雪、天寒、地冻的考验，摸索出城市气象的一些规律。”涂金声深情地写道。

以“育根课堂”“守根节日”“暖根实践”等六大途径，提升学生智育水平，增强学生体育美育素养，落实劳动教育，着力学生终身发展，为学生美好未来赋能，是郑州八中以课程文化养根的不变初心。

对于未来，郅广武表示，郑州八中将守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，为党培育“有理想、有本领、有担当”的合格接班人。

（记者 丁艳 王胜昔）

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