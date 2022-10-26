本报记者 罗珊珊 范昊天 祝佳祺

党的二十大报告中提出，“我们要实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题”。

促进托育服务高质量发展，关系婴幼儿健康成长和千家万户的和谐幸福。“十四五”规划纲要将“每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数”指标纳入了经济社会发展的主要指标，提出到“十四五”期末，这一指标要达到4.5个。

当前，我国托育市场发展情况如何？人们对家庭育儿还有哪些新期待？记者进行了采访。

社区托育需求旺

我国约有35%的婴幼儿家庭存在入托需求

“宝贝们，坐好啦，把手放在膝盖上。”

“嘟嘟宝贝过来取工作材料啦！”

…………

上午9点半，湖北省武汉市汉阳区徐湾社区托育园，10多名幼儿正在两名育婴师和一名保健员的带领下，将手中的玩具雪花片串到毛根条上。“嘟嘟”的大名叫邱宇泽，今年两岁多。他串得很认真，还时不时帮助别的孩子操作。

“这个课程设计有捏、穿、拉等精细动作，老师先演示，再让孩子们模仿，从而锻炼他们的手眼协调性、双手合作能力、规则意识和专注力等。”育婴师周琴告诉记者。

“我和爱人平时工作比较忙，看到小区里新开了这家托育园，步行两分钟就可以到，就把孩子送过来了。”邱宇泽的妈妈王晓林说。

徐湾社区托育园由汉阳区永丰街道创办，爱绿教育集团旗下贝思优托育品牌承办。“我们是一家公建民营的普惠性社区托育园，去年7月1日正式开园。”托育园园长华欢说，托育园室内面积658平方米，室外活动场地270平方米。托育园面向街道和社区0—3岁婴幼儿家庭，提供全日制、半日制、计时制的普惠托育服务。

“四季永兴小区现有0—3岁婴幼儿双职工家庭70多户。”徐湾社区党总支书记徐欢介绍，社区工作人员在入户走访中了解到，越来越多的双职工家庭面临带娃的烦恼。部分家庭老人精力有限，无法帮忙带孩子，请保姆价格不菲，不少家庭难以承受，有的年轻人为了育儿不得不辞掉工作。

为此，徐湾社区积极争取各方资源，由汉阳区政府投资、四季永兴经贸有限公司提供场地，从上海引入专业托育机构，着力解决婴幼儿家庭托育难题。目前，汉阳区有托育服务机构47家，其中普惠托育机构8家，已覆盖区内6个街道。截至7月底，全区总托位数2665个，在托婴幼儿共计1056人。

婴幼儿的养育培养问题，牵动亿万家庭。国家卫健委发布的数据显示，目前，我国有超过三成的婴幼儿家庭存在强烈的入托需求，社区就近托育服务的市场需求十分旺盛。促进婴幼儿托育市场健康发展，对于激发婴幼儿消费市场潜力、保障和改善民生具有重要意义。

为满足群众就近托育需求，武汉市大力推进3岁以下婴幼儿照护服务，各类托育机构达800余家，总托位数超过3万个。“未来，将在每个区至少建设一所承担示范指导功能的托育机构、每个街道（乡镇）至少有一所托育机构，全力保障婴幼儿健康快乐成长。”武汉市卫生健康委员会党委书记、主任郑云介绍。

托育服务升级

规范托育机构园所条件、园所管理、人员要求、卫生保健、照护服务等

“宝贝真棒，全部放进去了对不对？”广西壮族自治区南宁市青秀区金菊邻家广场，三面透光的宽敞教室里吊着两顶消毒灯，4名身穿粉色工作服的老师正在引导7名小朋友将玩具装进瓶子。

“这款游戏可以满足孩子们的探索需要，锻炼他们的精细动作能力。”南宁市睿迪柚柚早教托育中心园长梁孟妮告诉记者，托育园目前已经满员，招收的60名幼儿大多来自周边3公里内的小区，年龄不超过3岁，最小的只有4个月大。除了设计早教游戏，机构还为孩子们设计了户外运动课堂，根据幼儿成长需要搭配每日营养餐。

“我家孩子一岁四个月大，托育了一个月，各方面能力都在提升。机构老师都是专业学校毕业，常常会和我们沟通教育问题，我们学到很多育儿知识。”今年30岁的熊敏和爱人因为忙于工作无暇照顾孩子，现在非常满意托育服务给孩子和家庭带来的变化。

“托育机构不能像过去一样只是照看孩子，还要做到科学育儿。”梁孟妮认为，随着80后、90后家长们消费观念和育儿观念的转变，人们对托育机构的教学质量、专业性、安全度等提出了更高要求。

服务升级，托育园硬件设施是重要一环。高于一般高度的门把手、门侧边的防夹手设计、泡沫包裹的桌角……“监管部门对我们的硬件设施有明确要求，要做好对婴幼儿友好安全。”梁孟妮说，托育园的卫生保健工作、消防安全等环节都马虎不得。

如何让托育机构规范有序发展，各地积极探索了一些好经验。今年3月，江苏省南京市市场监督管理局发布《3岁以下婴幼儿托育机构基本规范》，围绕3岁以下婴幼儿托育机构的园所条件、园所管理、人员要求、卫生保健、照护服务等方面作出规范要求。

促进行业健康有序发展，人才是关键。近年来，广西壮族自治区教育厅支持婴幼儿照护服务相关专业建设，全区中、高职院校设有婴幼儿托育服务与管理专业点108个，共有在校学生11874人。“我们将托育机构从业人员的培养培训纳入为民办实事项目，邀请医院和高校专家开展免费培训，计划每年培养300人，3年实现托育机构从业人员培训全覆盖。”南宁市卫健委人口家庭科科长周莉说。目前，广西壮族自治区人力资源社会保障厅已组织开展婴幼儿照护服务从业人员培训18.98万人次，498家机构开展育婴员、保育师职业技能等级认定，发放职业资格证书13.87万余本。

普惠托育正发力

政策助力，满足方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务需求

从广西壮族自治区百色市起步到落户南宁市，并入选中央普惠托育项目，广西睿迪柚柚托育集团的发展壮大离不开政策支持。

近年来，广西壮族自治区先后出台系列政策文件推动普惠托育事业发展，发改委出台托育机构用水用电用气价格参照居民价格执行政策，财政厅将婴幼儿照护服务项目纳入了《广西壮族自治区人民政府购买服务指导目录》，税务局将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个税专项附加扣除，卫健委会同广西银保监局联合推动托育机构责任保险项目……

“一揽子组合政策大大降低了企业的运营成本，也让更多家庭能够负担得起托育费用。”广西睿迪柚柚托育集团负责人陈枫表示。作为普惠性托育机构，睿迪柚柚保育费低于周边同等机构平均价，每生每月不超过3000元。

调查显示，目前我国现有的托育机构以社会力量投资为主，绝大多数地方的托育服务收费超出一般家庭可负担能力，大部分家庭期盼方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务，亟待相关扶持政策落地。

发展普惠托育服务，政策持续发力。2021年6月，中共中央、国务院印发了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，明确将发展普惠托育服务体系作为积极生育支持措施。

今年7月，国家卫健委、国家发改委等17个部门联合制定《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，明确要大力发展普惠托育服务体系，提出增加普惠托育服务供给、降低托育机构运营成本、提升托育服务质量等三方面21项具体任务。

8月，为推动养老托育服务业恢复发展，国家发改委等部门联合印发了关于《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》，推出房租减免、税费减免、社会保险、金融、防疫等支持措施，涉及六个方面26条具体政策措施。

近年来，国家发改委、国家卫健委积极开展普惠托育服务专项行动，给予每个新增托位1万元补助，近3年下达中央预算内投资20亿元，累计新增普惠托位20万个。各地加大实施力度，社会力量积极响应，纷纷投资兴办托育机构。截至2021年底，全国每千人口托位数达2.03个左右，普惠托育服务供给不断扩大，更好满足人民群众日益增长的托育服务需求。

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 18 版）

(责编：郝孟佳、何淼)