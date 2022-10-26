本报昆明电 （记者叶传增）近日，记者从云南省人社厅获悉，为全力助推今年云南省高校毕业生等青年就业创业工作，围绕进一步促进高校毕业生就业创业，引导鼓励高校毕业生到基层服务乡村振兴，云南出台若干具体措施。

今年，云南省毕业生达32万，较上年度增加15%左右，创历史新高。为做好高校毕业生等青年就业创业工作，云南省先后出台一系列政策措施，全力助推高校毕业生等青年就业创业工作取得成效。

促进企业发展增加就业岗位，支持中小微企业更多吸纳高校毕业生就业，对吸纳应届高校毕业生就业人数达到企业职工总数10%以上的中小微企业，在安排纾困资金、提供技术改造贷款贴息时予以倾斜；对招用毕业年度高校毕业生的中小微企业，按照每人5000元的标准给予一次性吸纳就业补贴。

努力开发基层就业岗位，深入挖掘基层就业社保、医疗卫生、养老服务、社会工作、司法辅助等就业岗位，吸纳更多毕业生到基层就业；对到云南省艰苦边远地区、老工业基地县以下基层单位就业的毕业生，按规定给予学费补偿和国家助学贷款代偿、高定工资等政策。

保持公共部门岗位规模总量不降低，2022年、2023年继续稳定全省机关事业单位招录（招聘）规模；受疫情影响严重地区，可实施中小学、幼儿园、中等职业学校教师资格“先上岗、再考证”阶段性措施。

多途径拓展就业渠道，落实大众创业、万众创新有关政策，进一步支持自主创业和灵活就业；继续实施全省高校毕业生青年高端职业培训，按规定使用就业补助资金、职业技能提升行动专账资金，鼓励支持省内外培训机构；支持高校毕业生自主创业，按照规定给予不超过3万元的一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免等政策，政府投资开发的创业载体安排不低于30%的场地免费向高校毕业生创业者提供。

在精准开展就业服务方面，云南省精准开展困难帮扶，把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭高校毕业生，以及残疾高校毕业生和长期失业高校毕业生作为就业援助的重点对象，提供“一人一档”“一人一策”精准服务，为每人至少提供3至5个针对性岗位信息，优先组织参加职业培训和就业见习。对通过市场渠道确实难以就业的困难高校毕业生，通过城镇公益性岗位兜底安置。

(责编：郝孟佳、何淼)