邹 娅

二〇二〇年十月揭牌的欧美同学会长三角海创中心。

欧美同学会供图

合肥城市景观。

张大岗摄 （人民视觉）

2020年10月21日，在欧美同学会首届“双创”大赛启动之际，欧美同学会长三角海创中心（以下简称“长三角海创中心”）也在安徽省合肥市宣告落成。

如今，经过两年发展，留创团队加速涌入，海创中心已累计招引留学人员项目42个，引进高层次留学人才120多人，储备留学人才项目300余个，初步显现了汇聚留学人才创新创业、服务区域高质量发展的平台载体作用。

对接团队需求 提供精细化服务

走进安徽中安创谷科技园，长三角海创中心便位于园区之中，这里一期占地238亩，建筑面积达45万平方米，拥有全球路演中心、海创中心展厅等设施。长三角海创中心按照“基地+基金+双创服务”的模式进行市场化运营，为加强组织领导，又在去年8月专门成立了由欧美同学会、安徽省委统战部等16家单位组成的指导委员会。

90后创业者韩东成多年来深耕空中成像技术，安徽省东超科技有限公司便是他与多位留学人员共同创立的科技企业。作为首批入驻长三角海创中心的创业公司之一，韩东成团队自主研发的“非接触式电梯交互终端”在助力当地常态化疫情防控中发挥了作用，受到了市场认可。

“这里不单提供创业场地，还针对留创团队的发展需求，推出精细化服务平台，包括投融资服务、人才服务、产业服务等，这对我们初创型企业帮助很大。”刚入驻长三角海创中心不久的成斌对这里评价很高。在美国获得博士学位后，成斌看准了国内产业发展的机遇，决定回国创业。他创办了合肥中科国腾生物科技有限公司，主要从事临床医疗体外诊断设备与试剂的研发工作。

时间回到2018年。当年12月，欧美同学会组织专家赴合肥进行实地考察评审，之后，经过多次现场调研，专家组反复考察论证，最终决定由安徽、上海、江苏、浙江欧美同学会合作共建长三角海创中心，并将海创中心落户合肥。这是欧美同学会在全国建设的第一个区域性海创中心，旨在建设集学习培训、创业实践、项目孵化、国际交流等功能于一体的示范中心，也为留创团队立足自身项目与技术特点决定创业地点提供了新的选择。

聚多方合力 搭双创平台

2020年，在欧美同学会首届“双创”大赛结束后，东部赛区积累了一批特点鲜明的创业项目，也为更好助力长三角海创中心建设提供了依凭。

长三角海创中心的建设得到了安徽省各方的大力支持，项目被纳入安徽省“十四五”规划纲要，并被评为安徽自贸试验区第一批10项标志性建设成果之一。同时，安徽省委统战部、省发改委、省科技厅等七部门联合印发《关于支持欧美同学会长三角海创中心建设的若干意见》，涵盖支持长三角海创中心平台建设、人才队伍建设、入驻项目发展等共30条政策。

在多方合力支持下，长三角海创中心目前以3个平台（欧美同学会、侨梦苑、“创响中国”安徽省创新创业大赛海外赛区）为依托，与德国、英国、美国等国家建立了海外项目招引渠道，从而实现“3＋N”的海外项目与人才招引。

去年年底，长三角海创中心上海分中心也在上海G60松江·安徽科创园正式揭牌。未来，长三角海创中心还将在江苏、浙江各建立一家分中心，以加快推进在长三角地区的整体布局，加强长三角区域项目人才资源共享，促进留学人员项目交流，力争将长三角海创中心构筑成为助力留学人员创新创业、助力长三角高质量一体化发展的阵地和标杆。

“搭了台”未来更要“唱好戏”

在欧美同学会第二届“双创”大赛分赛区决赛中，由甘肃农业大学教授梁琪领衔的“‘菌肽传芳’益生粉——益生性乳酸菌复合粉产品”获得了甘肃兰州生物医药和中医药产业赛区创意组一等奖。赛后，梁琪与西北（兰州）海创中心（筹）签订了入驻意向性协议，这是欧美同学会继长三角海创中心之后，推进筹建的又一家海创中心。

事实上，这场比赛结束后，已有15个项目达成入驻西北（兰州）海创中心（筹）的合作意向，12个项目与欧美同学会西南海创中心（筹）签订了入驻协议。

按照规划，欧美同学会将在全国陆续建立6个海创中心。未来，这些区域性海创中心将逐步成为辐射全国、布局合理、特色鲜明、作用显著的留学人员创新创业平台。

全国范围内建立区域性海创中心，是欧美同学会践行“留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军”使命的重要举措。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君表示，留学人员中创新人才济济、智力资源密集，是党和人民的宝贵财富。一直以来，欧美同学会在助力留学人员创新创业创造方面持续发力，不断扩场域、搭平台、优生态，为助力高质量发展汇智赋能。而建立海创中心的探索，只是“搭了台”，未来更要“唱好戏”，让这里真正成为留学人员愿意来、留得住的创业热土。

(责编：郝孟佳、何淼)