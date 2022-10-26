周建琳

从英国回国创业的白国超，10多年来专注于一件事——让机器人变得越来越“聪明”。“为机器人系统打造灵活可靠的智能机器手，从而可以解放人类的双手，让机器人更好服务于生产生活。”朝着这个目标，白国超不断前行。

暗下决心 迎难而上

2018年，白国超带着自己的项目参与“赢在苏州”创业大赛，并斩获大奖。“当时我还在英国，太仓市的领导去英国考察，我们作了深入交流。他们认真负责的态度打动了我。”白国超决定来太仓看看，实地了解这里的创业环境。

“离上海很近、城市现代化程度好、政府办事效率高、创业服务很细致……”白国超细数自己对太仓的“初印象”。“对于我们这样还处于前期研发的初创企业来说，好的创业环境就如同蹒跚学步时有人扶上一把。”他说。

更令白国超高兴的是，这里大力发展智能制造，聚集了许多德资企业，可以成为他公司产品的目标客户。彼时，白国超已在机器人和人工智能领域深耕十余年，他决定放弃国外的工作机会，回国创业。

在当时，国外的气动夹爪占据了大部分市场份额，相比之下，在国内做气动夹爪的企业数量并不多。产品技术成本高，对机器的精准度、可靠性、寿命等要求较高……这些都是企业实现技术突破过程中的难点。

“迎难而上！”白国超暗下决心。博士期间，他就曾在自适应和可重构机器人领域申请过两项国际专利，白国超相信，在团队的不断努力下，大家一定能够研发出更可靠、灵活的机器人产品。

如今，创业4年，白国超的生活几乎被工作填满。“创业与做科研不一样，要面对更多棘手问题、面对多种变化。这就要求我们做得更好，能够处理好方方面面的问题。”白国超的选择得到了家人的全力支持，妻子不仅支持他创业，还亲自参加进来，分担公司业务，让醉心于产品研发的白国超少了许多公司管理上的后顾之忧。

培养出更多专业人才

走进位于太仓大学科技园的知行机器人实验基地，机器人手正在练习抓取动作。这是一个能够解决重载移动搬运、仓储物流分拣、厂内拆码垛、装车等问题的机器人。电动柔性夹爪，是白国超团队找到的产品切入口。

“刚创业时，公司的夹爪产品销量并不高，每年只能售出几十台。这两年，随着大众对机器人的接受度变高，以及技术突破带来的成本降低，夹爪在各个细分行业的应用变得越来越广泛。”白国超说，除了工业领域，夹爪的使用场景已拓展至零售、生命科学等多个领域。

眼下，白国超正大力推动团队在资源共享、科技创新、成果转化、人才培养等方面与高校开展长期的多层次合作。智能化作业是行业的发展趋势，但白国超坦言，机器人产业人才紧缺是业内共识，甚至会制约产业市场进一步发展。培养出更多机器人领域的专业人才，是推动行业发展的关键所在。

今年上半年，白国超团队又组建了自己的生产基地，同时也完善了销售团队。“我们已经建立了国际部，在未来，我们要将自己的产品出口海外。”他希望能打造出具备国际化实力的科技公司，让团队自主研发的机器人能够更好走向世界。

“随着自动化、智能化的发展，工业生产正在逐渐走向精细，末端执行器市场的广阔发展前景已经清晰可见。”白国超表示，对于创业者而言，这预示着新的机遇，他们已经做好了准备。

（来源：中国侨网）

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