习近平总书记在党的二十大报告中强调，“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。本期大家谈，我们邀请3位来自不同领域的专家，分享科技攻关经历，为建设科技强国汇聚磅礴力量。

——编 者

圆梦航天新跨越

屠海超

2022年是我国完成空间站建造的决战决胜之年。7月24日，载着问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭在文昌航天发射场一飞冲天，圆满完成任务。前不久，梦天实验舱也已运抵文昌航天发射场。

近年来，管理、使用文昌航天发射场的西昌卫星发射中心紧盯现实需求，按照国家航天发展规划，持续加强核心能力建设。作为新一代航天发射场，文昌航天发射场自建成使用以来，具备了新一代运载火箭高密度发射能力，成为我国新一代大推力运载火箭发射场、我国深空探测的重要桥头堡。

回顾发射场建设发展历程，我们经历过长征五号首飞成功背后惊心动魄的3个小时，也承受过长征五号遥二火箭发射失利的无奈和遗憾。900多天攻坚克难，最终实现了长征五号火箭一飞冲天、勇夺佳绩。

成绩令人振奋，征途未有穷期。从南海之滨的发射塔架到椰林掩映的指控中心，航天人在追寻星辰大海的道路上勇担使命、不懈奋斗，一定会让太空闪耀更多中国卫星。

（作者为西昌卫星发射中心工程师）

寻找人工智能技术发展新路径

王 源

人工智能技术对传统计算系统的算力、功耗和智能化需求越来越高。寻找新的计算架构和芯片技术来解决这些难题变得尤为关键。2017年，黄如院士带领我全力投入类脑计算芯片这一全新科技领域，寻找人工智能技术发展新路径。

类脑计算芯片，顾名思义，就是希望通过集成电路技术实现一个类似人脑的计算系统。相比现有的人工智能技术，类脑计算技术在实时处理、小样本学习、联想记忆等高等级智能任务上有着得天独厚的优势。当时国内研究基础相对薄弱，我们从生物脑解析的基本原理出发，与生物学、神经计算学、计算科学等不同领域的科学家们日夜奋战。历时5年，我们研制成功了类脑计算芯片，在“感知—决策—控制”等应用领域显示了显著的优势。

驰而不息，笃行不怠，我们一定能在人工智能这一领域抢占高峰，塑造发展新优势。

（作者为北京大学集成电路学院党委书记、教授）

用科技守护粮食安全

孔令让

记忆中，小时候家里总是变着花样吃地瓜，偶尔吃点粗面馒头，只有过年才能吃上白面饺子。高考时我把农学作为第一志愿。自那以后，我在小麦育种领域不懈探索，努力用科技为粮食安全保驾护航。

赤霉病是一种世界性小麦病害，中国是受其危害面积最大的国家。从抗赤霉病基因初步定位到精细定位，再到图位克隆、抗病分子机制解析，再到把它转移到小麦品种中，我和团队花了20年时间。小麦育种工作多数时间在田间，“晴天一身汗，雨天一身泥”，我们每年在试验田要完成约15万枚小花的授粉。靠着每个人的勤奋、努力、专注以及彼此的紧密合作，我们最终育成了首个携带抗赤霉病基因Fhb7的小麦新品种。

如今，中国农民的生产生活早已发生翻天覆地的变化。创制200余份具有完全自主知识产权的小麦种质材料发放全国育种利用；参与研制40个小麦新品种，推广面积9000余万亩……深耕在田间沃野，我们农学人将继续为端牢中国饭碗而不懈努力。

（作者为山东农业大学农学院院长）

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 05 版）

(责编：孙竞、何淼)