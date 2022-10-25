人民网北京10月25日电 记者今天从东南大学获悉，中国第39次南极科考东南大学队员出征仪式24日在该校九龙湖校区举行。张侃健、葛健两位老师即将奔赴南极执行本次科考任务。同日，由东南大学研发的新一代无人值守能源供应模块——“东大极能2.0”在调试基地启运，准备发往南极内陆昆仑站。

出征仪式现场。东南大学供图

“我出生于1972年，有朋友问我为啥50岁还要去南极？其实如果身处一个优秀的集体，就很好理解这一点。”张侃健介绍，从2009年以来，东南大学团队一直致力于研发极地科考支撑平台无人值守能源系统，项目组成员携手攻克了很多难题。同行的葛健老师，早在2018年就参加了第35次南极科考，此次已是第二次奔赴南极进行科考。项目组每个人都希望为极地科考贡献东大力量，为国家“认识南极、保护南极、利用南极”的战略提供科技与智力支撑。

工作人员在给“东大极能”2.0喷绘标识。东南大学供图

对于此次出征的两位老师，中国科学院院士、东南大学校长黄如表示，南极科考事业是为国争光的事业，是造福人类的大事，是高校服务国家的重要工作。学校的教师和成果被国家选中是所有东大人的光荣。黄如寄语科考队员们保重身体，努力工作，在南极科考事业中展现东大人的风采。

东南大学师生在调试基地做出发准备。东南大学供图

据悉，由东南大学团队自主研发的中国首套自主知识产权的远程遥控无人值守能源供应模块“东大极能”将为各类仪器设备在南极极端环境下提供能源和远程监控支持。本次东南大学赴南极科考的主要任务包括四项：一是投运昆仑站无人值守能源供应模块；二是调试安装中山站无人智慧舱；三是维护泰山远程遥控无人值守能源供应模块；四是投运罗斯海新站无人值守能源供应系统。

记者了解到，此前，东南大学已先后派出魏海坤、葛健、方仕雄、刘西陲、吴昌德等5人分别赴南极昆仑站、泰山站、中山站完成相关科考任务。（孙竞、实习生高歌）

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