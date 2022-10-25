体育在乡村找到生根发芽的土壤，乡村体育在乡村振兴中找到属于自己的角色，这是当代中国动人的故事之一。

党的二十大报告提出的“促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”，给了我们深刻启示。如今，乡村体育已成为全面推进乡村振兴、补齐体育强国建设短板、实现健康中国目标的重要阵地。

2022年6月，农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局联合印发了《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，提出到2025年，农民群众的体育意识、健康意识显著提高，农村青年普遍掌握1~2项运动技能；农村健身场地设施基本健全，人均场地面积接近全国平均水平；农民体育健身赛事模式不断创新等一系列目标。

在多年的研究和实践探索中，我们体会到，实现乡村体育的高质量、进阶式发展，是以提升乡村群众体育意识为基本起点，以乡村青年为主要目标人群，以完善教育、设施、赛事等内容为实现路径的全要素发展过程。

据了解，目前乡村竞技体育在我国乡村体育中体量比例有限，发展水平还不高。《2021年中国乡村体育发展报告》显示，受访乡村主要健身活动中，散步和广场舞更受欢迎。总体来看，受欢迎的乡村运动项目大多对专项技能、运动器材和场地要求较低，乡村竞技体育的发展还任重道远。

改变这一局面，青年群体非常关键。青年人群是充实乡村竞技体育发展的重要元素，以青年为核心的目标人群逐步提升乡村体育的系统化、专业度、竞技性发展，具有实践价值和实现可能。在我看来，可通过以下三个方面逐步推进：

以“体”育人，全面推进乡村体育教育均衡发展。针对城乡体育教育发展水平存在较大差异的现状，我们需要多渠道增加乡村体育教育资源供给力度，提升乡村体育教育的普及和认知程度，激发乡村青年对体育的兴趣，获得学习相关运动技能的机会，鼓励具有特定运动传统的地区在乡村中小学中推广普及相关运动。这既是运动传统的传承，也为后备竞技人才的培养奠定基础。

以师为“眼”，注重乡村体育人才的挖掘与培育。我国乡村人口基数大，为体育后备人才的挖掘培养提供了巨大的增量空间，这在近些年的案例中得到了印证。例如我国第一支公益棒球队、由多民族的乡村儿童组成的“强棒天使队”，又如青少年网球巡回赛上夺冠的佤族“背篓少年”王发。他们取得成绩，离不开一批在乡村贡献力量的体育人才。因此，我们需要增加乡村体育就业机会，提高乡村教学条件与生活条件，吸引并留住专业青年教师人才，深化乡村体育竞技人才的挖掘与培养。

以赛为“媒”，深化丰富乡村体育赛事。体育赛事作为各项体育专项运动的终端出口，对于规范乡村竞技体育发展，提高乡村青年竞技水平，提高乡村体育公共服务水平能够产生直接效用。近几年随着各地将创建“体育特色村”提上日程，全国涌现出一批“象棋村”“乒乓球村”等各具特色的乡村，以“村BA”闻名的贵州省“‘美丽乡村’篮球联赛”也用群众喜闻乐见的方式激发出乡土活力。可见乡村体育赛事是激发乡村内生动力、调动乡村青年积极性、促进乡村竞技体育发展的重要载体。

我们希望城乡青年群体能广泛地参与乡村体育赛事，打造更多乡村体育赛事名片，也希望有志青年能在这个过程中发掘乡村潜在经济价值，反哺乡村竞技体育事业发展，使二者互取所需、互动发展。

（作者：王雪莉，系清华大学经管学院副教授、清华大学体育产业发展研究中心主任）

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