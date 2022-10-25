每一项运动都有自己独特的发力感。

对我们摔跤的来说，最重要的便是跤劲。但是，找到跤劲可不简单。

“摔跤不就是打架嘛！又累又苦，还会受伤，有啥好学的？”

2008年从江西省重竞技管理中心退役后，我来到江西省萍乡市麻田中心学校。刚想推广摔跤课，村里家长们就先给我泼了瓢冷水。

家长们不解，但小孩子对摔跤课充满了兴趣。有时候会缠着看我以前的冠军金牌，听我讲在北京、在国家摔跤队的那些新奇故事。对他们来说，摔跤，是一个神秘的世界，一片存在于秀美的武功山外遥远的天地。

别看他们小！就算是一二年级的小孩子，也有自己特别的想法。在他们心中，“摔跤就是两个人抱在一起，摔下去，就完了”。

那我就依着他们，但先要定规矩：要在不让对方受伤的基础上摔倒他。学会用眼睛观察，学习简单的滚翻，学习保护别人，也保护自己。

上垫训练的第一步，是两个人抱在一起，谁先摔倒，就算谁输；第二步，规定必须使用一种脚部动作；第三步，规定必须使用一种手法……教小朋友，力量训练少，技术训练多，就像建房子，地基打稳了，上面才安全。

动作越来越难，他们竟也学得挺快，挺乐呵，也有点小小摔跤手的感觉了。摔倒了，揉一揉再爬起来，看着他们倔强又坚持的样子，还挺可爱。

摔跤和学习一样嘛！不可能一下子就跑起来，得先学会爬，再站立，总有一天，飞起来也不是梦。不过重要的是，我能感觉到，他们是真的快乐。

喜欢摔跤的孩子们变多了，我们就组织了一支摔跤校队，进行更专业的训练，有时候还会外出参加比赛。这可挑起了孩子们的兴趣。现在大家都知道，“摔跤校队要求可高了！连书包整不整齐、鞋子的朝向，教练都有严格的规定”。“我是摔跤校队的！”这句话，已经成为孩子们中间了不起的荣誉。

可以说，摔跤改变了我的人生。我的启蒙老师朱志辉，是现在麻田中心学校的校长。是他的坚持和教导，让我从一个调皮懵懂的少年，成长为对自己职业充满热情的乡村体育老师。

身体是人的根本，体育，能带给孩子无法替代的快乐。摔跤或许只是一扇很小的窗，但对于乡村孩子们来说，能多学习一门课，能在一天的学习任务间隙挥洒汗水，能在与父母异地生活的岁月里得到关爱、受到肯定，能在长大后的某一天回忆起与摔跤并肩走过的快乐童年——摔跤，便意义非凡。

我知道，我需要坚持下去。

跤的力量，是四两拨千斤的。在两人对抗中，借助他人力量完成自己的动作，就是摔跤的魅力。我也在慢慢探索，寻找那一份人生的跤劲，在这份平凡岗位上，借助更多人的力量，给孩子们的童年留下更多、更多。

（受访者：江西省萍乡市麻田中心学校摔跤教练兼体育教师 曾汉金）

（记者汪媛采访整理）

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(责编：何淼、郝孟佳)