世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。作为新中国第一所航空航天高等学府，北京航空航天大学为国而生、与国同行，萌发于民族觉醒之际，诞生于国家奋发之中，成长于民族复兴之时，70年创业兴学的奋进历程中，自觉涵育和践行空天报国的使命担当，为全面建设社会主义现代化国家持续贡献北航力量。

航空救国、救亡图存，北航在民族觉醒的历史洪流中孕育了爱国奉献的价值追求。

爱国主义是激励中国人民维护民族独立和民族尊严、在历史洪流中奋勇向前的强大精神动力。1909年，“中国航空之父”冯如怀着“壮国体，挽利权”的理想携机回国，揭开了中国航空百年序幕。众多爱国志士负笈海外探求航空救国之道，其中就有沈元、王俊奎、陆士嘉等北航的初创者。肩负民族解放重任的中国共产党，从无到有创建红色航空事业。

新中国成立后，党中央提出“急需办一所航空大学”。1952年10月25日，全国八校航空精英齐聚，北京航空学院应运而生。新中国最早的一批航空先驱成为了建校初期的师资力量，也揭开了北航为党育人、为国铸器的崭新篇章。由民族觉醒而始，因兴业救国而起，应卫国号召而立，北航人始终以服务国家为最高追求，爱国奉献是70年峥嵘岁月的精神主脉。

航空报国、奋发图强，北航在筚路蓝缕的创业艰辛中砥砺了团结拼搏的奋斗底色。

力量生于团结，幸福源自奋斗。创校之初，北航在党的坚强领导下，把航空报国作为精神追求，全校师生齐上阵，平地起高楼，荒地建新校，工棚里上课，路灯下读书，4个月完成基建任务，1年内构建了完善的教学体系，5年完成学校初创，建校7年成为全国首批重点高校。首届学生中走出6位两院院士，为新中国航空航天事业培养输送了第一批建设者，成为红色航空工程师的摇篮。

从建校初期师生奋战一百昼夜、研制出新中国第一架轻型旅客机“北京一号”，到新时代“冯如三号”团队30余名师生集智攻关创造连续可控飞行时间的世界纪录，北航人团结拼搏的奋斗底色在70年荏苒时光中越擦越亮，始终彰显“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的壮志与胸襟。

解放思想、抢抓机遇，北航在改革开放的时代浪潮中淬炼了担当实干的精神品格。

真抓才能攻坚克难，实干才能梦想成真。1978年，党的十一届三中全会作出改革开放的历史性决策，优先发展教育事业成为时代强音。北航抢抓机遇、振奋精神，迅速将工作重心转移到教学和科研上来，推动了“讲一练二考三”“五改一展宽”等影响深远的教学改革，形成了沙丘驻涡火焰稳定器、“无侦-5”型无人机、低速大尺寸压气机实验装置等重要科研成果。

1988年，学校正式更名为北京航空航天大学。世纪之交，学校先后进入“211工程”“985工程”，从单一工科发展成为以工为主、工理文管相结合的多层次、多规格办学的综合性大学。70年光阴流转，北航人担当实干、奋楫笃行，为国民经济和国防事业输送大批又红又专的高素质科技人才。

科教兴国、好中快进，北航在科学发展的奋进历程中彰显了敢为人先的创新基因。

进入新世纪，科教兴国和人才强国战略深入实施，信息技术催生新一轮科技革命，高等教育进入科学发展新阶段。北航深刻把握国家需求，敢为人先、敢于突破，瞄准建设空天信融合特色的世界一流大学的远景目标，构建航空航天和信息技术两大优势学科群，形成高水平学科发展态势。

学校强调本科是大学之本，推行系列人才培养改革，持续为国家培养优秀建设者和领军领导人才；形成以“大项目、大团队、大平台、大成果”为特征的科技创新“北航模式”，深度参与大飞机、载人航天与探月工程等国家重大专项，探索出“内涵提高，特色强校”的科学发展之路。与时代同频共振，北航人为新中国国民经济建设和国防事业，特别是航空航天事业作出重要贡献，培养出一大批学术精英、专业人才和治国栋梁。

建功新时代，奋进新征程，北航在航空强国、航天强国的创造性实践中践行空天报国的使命担当。

党的十八大以来，党中央做出加快建设世界一流大学和一流学科的战略决策。北航不断加强党对学校全面领导，全方位提升人才培养质量，主动服务高水平科技自立自强，着力推动深化学校综合改革，持续提升发展质量内涵；提出“顶尖工科、一流理科、精品文科、优势医工”的学科建设方针；实施新时代人才培养领航行动计划，提出“强情怀、强基础、强实践、强融通”的人才培养四强模式；实施科研敢为行动计划，发挥基础研究主力军作用和重大科技突破生力军作用，强化“从0到1”的基础研究，在高端自旋传感芯片、低热导材料、纳米复合材料等前沿领域取得重要原创性成果。

同时，瞄准攻克“卡脖子”难题，北航在无人机、增材制造等关键核心技术领域持续取得重大突破，新世纪以来获得15项国家科技奖励一等奖。70年弦歌不辍，从航空救国、航空报国、航空强国、航天强国思想的传承中，从中国共产党人的精神谱系的滋养中，空天报国成为北航人矢志不渝的精神追求，成为学校加快建设中国特色世界一流大学的强大精神动力。

七十载空天报国，新时代逐梦一流。站在全面建设社会主义现代化国家新征程上，全体北航人将心怀“国之大者”，把服务国家作为最高追求，落实立德树人根本任务，爱国奉献、敢为人先、团结拼搏、担当实干，践行空天报国使命担当，为实现国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量！

（来源：北京航空航天大学）

(责编：李依环、熊旭)