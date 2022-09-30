近日，海南大学旅游学院收到第二届中国国际消费品博览会组委会发来的感谢信，信中对该学院会展经济与管理专业教师与学生团队在消博会期间所做的工作给予肯定和感谢。

海南大学旅游学院院长郭强表示，这是社会对学院产教融合办学模式给予肯定的一个缩影，从博鳌亚洲论坛首届年会到今天海南各大论坛和展会，都活跃着我们旅游学院的学生。

2000级旅游管理专业学生王静是博鳌亚洲论坛首届年会的志愿者，回想起20年前的情景她仍历历在目：“当年海南大学派到论坛上的志愿者主力军来自旅游学院1999级和2000级旅游管理专业的学生，我们被分在宴会和客房服务岗，第一次在这种高级别的盛会上当志愿者，获得了很大的锻炼！”20年来，海南大学旅游学院共计为博鳌亚洲论坛输送志愿者近2000人，服务时长累计超过4万小时，他们利用所学的酒店、会展、旅游管理等专业本领圆满完成了会场布置、会议筹备、嘉宾接待等工作，学院也因此获得“博鳌亚洲论坛最佳合作伙伴”的赞誉。

旅游业是海南自由贸易港建设的三大主导产业之一，作为旅游核心竞争力的基本要素，旅游人才是确保旅游业高质量可持续发展的重要支撑。海南大学旅游学院是国内本科以上旅游学科办学规模最大的院校之一，从创办之初就以海南的独特旅游产业资源为依托，延展业界教育资源，鼓励通过第二课堂实现校内学习到社会实践的过渡，为社会培养高素质旅游人才。目前学院已与中国旅游集团、观澜湖集团（海口）等30余个旅游企事业单位建立了实习实践教学基地。

郭强表示，通过引入产业资源进行培养，海南大学旅游学院的学生能够快速地适应工作环境，实现从校园到工作岗位上的转变。学院酒店管理系2018级的李诗诗、符小雪、包全印三位同学去年11月入职海口万豪酒店，8个月实习期后，今年7月全部转正为部门主管。据统计，海南大学旅游学院毕业生五年内职业晋升率达到67.74%。

与此同时，海南大学旅游学院积极参与到省里的“旺工淡学”活动中，通过工学结合及校企联合培养等模式，培养旅游新型人才，为旅游人才培养开辟“快车道”。“旺工淡学”旅游业人才培养项目是2020年海南自贸港首批制度创新案例，鼓励从业者“旺季上班、淡季进修、工学交替”，在旅游旺季时输送人才、淡季时储蓄并提升人才，以解决本省旅游行业存在的人才“潮汐”现象。近日，海南大学与中国旅游集团海南分公司首次合作实施的“旺工淡学”旅游业人才培养项目——2023年酒店管理专业(专升本)在线报名工作结束，中国旅游集团海南地区共715名员工成功报名。

“在海南省教育厅等部门的顶层设计和领导下，我们的人才培养已经从‘普适化旅游人才’升级为‘海南自贸港建设需要的人才’，人才定位从创新科研型‘双创’人才升级为创业型产业型‘三创’人才，同时产教资源双向引进与输出，最终形成了产教双向循环。”郭强表示。

（记者 王晓樱）

(责编：何淼、李依环)