在国家广播电视总局支持下，由教育部基础教育司指导的《同上一堂课》电视教学节目通过国家电视空中课堂在今年秋季学期更新了课程资源，持续发挥教育信息化的育人功效，成为亿万中小学生居家学习的“云课堂”。节目于9月1日更新上线了小学全学段同步课程，邀请名校优秀教师、学科带头人、骨干教师参与课程录制，超过600位优秀教师与孩子们分享优质课程内容；9月6日上线的《同上一堂课·名师课堂·高中重点难点辅导》精品示范课程精选版邀请以首都名师为主体的师资团队进行授课，为各地高中生的日常学习和复习备考提供有力支撑。

助力中小学生“停课不停学”，居家也能享受优质教育资源，正是国家电视空中课堂频道推出《同上一堂课》的初衷。从2020年2月17日开播至今，国家电视空中课堂频道《同上一堂课》创造了中国电视史上课程直播天数纪录——达630天；每天直播时间7小时纪录；义务教育阶段课程涵盖范围纪录；公立学校老师参与在线直播人数纪录。目前，《同上一堂课》已经会聚了近3600名教师，打造了6300余节课程，总时长近17万分钟。

为了打造体现国家标准的电视精品课程，从2022年秋季新学期开始，《同上一堂课》将在提升课堂质量上继续发力。一是组织专家学者，对课程内容设置和教学时长进行科学评估；二是对授课教师进行电视化授课方式的培训，帮助其更好地掌握电视直播课堂的传播规律；三是继续扩大《同上一堂课》的“评课团”，对教师直播课堂的教学效果进行多维度综合评估，通过教学成效的实际反馈推动教学方式创新；四是通过人工智能、大数据和VR、AR等技术，增强课程的影响力、传播力。

打破教学空间的限制，增强师生互动，是电视课堂不断优化升级的另一个发力点，《同上一堂课》将设计更多北京直播间和中西部教学点的“互动课堂”，根据当地学生进度和水平，进行针对性的电视教学。通过线上和线下有机结合的方式，让线上教学更加生动、有趣，同学们也能更加适应电视里老师的教学节奏，进一步提升课程教学成效。

未来，《同上一堂课》将继续主动发力，为全国师生提供优质课程资源保障，通过电视空中课堂建立优质学校、优质教学资源、优秀教师与偏远农村地区薄弱学校的连接，助力中西部教育公平和东部教育均衡发展，为科教兴国和乡村振兴继续贡献力量。

(责编：何淼、李依环)