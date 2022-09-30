一方幕布，几盏光源，一个简单的竹架结构。“剧者口唱戏调，手牵彩色纸人”，一方小小幕布上，生动的故事开始了……

2020年，在学院工业设计系傅燕翔老师的带领下，我初识省级非遗“湘潭纸影戏”，其独特的表演方式给我留下了深刻印象。深深着迷的我随即加入了学校的“湘影笙笙”团队。随着对纸影文化的了解不断加深，我们逐渐认识到：从历史中走来的纸影戏，必须融入现代生活。

为此，我和同伴们在头脑风暴中，想出了用纸影戏讲党史故事的新模式。我们决定围绕红船故事创作立体书、纸影组装表演、线上H5三个文创产品。

我们多次去湘潭市升平轩纸影博物馆，在非遗传承人吴升平、吴渊的带领下，学习并体验纸影的动作和姿态，包括人物的抬腿、举手、转身等基本技法，力求把党史故事展示得鲜活生动。

多次练习后，团队成员通过灯影的投射，配合娓娓道来的韵味解说，双手上下翻飞、灵活操作，呈现出的效果越来越好。几个月后，我们设计的《红船旧影》剧目走上舞台，吸引了很多观众。这越发坚定了我内心的想法：今后，我们要巧设创意、多借外力，让渐行渐远的纸影戏重回大家视野，让党史学习充满趣味性和沉浸感。

讲述人：湘潭大学机械工程与力学学院工业设计系2019级本科生 郭玉峰

（项目团队：记者 张胜、苏雁、高建进、龙军、禹爱华、任爽、张哲浩、王斯敏 通讯员 芦猛）

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