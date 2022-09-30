本报记者 叶 子

江苏省苏州市高新区西渚实验小学的科技教室里，学生们在观察航天模型构造。

海外网 李帛尧摄

冶艾海买在照看两个孩子写作业。

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“叮……”下午5时15分，放学铃声响起，江苏省苏州市高新区西渚实验小学的校园里，一下子热闹起来。同学们整理好课桌，背上书包，在老师的带领下，按班级整齐列队，从校园鱼贯而出。

校门口等待的家长里，冶艾海买一眼就看到了自己家的两个小孩。10岁的大儿子冶豪庭读四年级，小儿子冶峰读三年级。

“今天上学怎么样？作业都做了吗？饿不饿？”冶艾海买取下孩子们肩上的书包，自己背上，摸摸儿子的脑袋，拍拍儿子的肩膀。落日黄昏里，父子三人有说有笑。

今年38岁的冶艾海买，回族，青海省海东市化隆回族自治县人，来苏州开拉面馆已经13年了。期间，两个儿子相继出生。他和妻子都很喜欢苏州，两人勤劳肯干，生意做得不错，逐渐在苏州扎下根来。不过，4年前，一家人却遇到了难题，甚至动了回老家的念头。

“我们在这边开拉面馆，照顾不过来两个孩子，本来，孩子是在青海老家，爷爷奶奶帮着带，但要上小学了，我们想把孩子接过来，在这边上学。”冶艾海买说，当年他自己只上了初中就去学做拉面，这些年来，他深深地感受到读书学习的重要，他和妻子努力奋斗，就是想给孩子创造更好的学习条件。

为了能把孩子带在身边上学，冶艾海买和妻子没少发愁：作为外来打工人员的子女，孩子没有苏州户籍，能入学吗？眼瞅着大儿子到了入学年纪，如果在苏州上不了小学，他们就准备回青海老家。

冶艾海买决定去教育局咨询一下。“工作人员告诉我不用担心，苏州有积分入学的政策，像我家这种情况，拿居住证等证明，就可以申请入读公办学校。”

回家后，两口子一合计，先是激动，孩子入学有着落了；又不免有些担忧：积分政策是好，可我们家的积分够吗？孩子会被分配到哪里上学呢？

冶艾海买又跑到负责积分事宜的“积分办”了解情况。“除了租房、缴纳社保等项目，社区志愿活动也可以加分。正好我们面馆每年都办送爱心活动，夏天为环卫工人、外卖小哥等提供绿豆汤送清凉，冬天就送上热腾腾的牛肉面，这种就可以作为志愿服务加分。”有了希望，冶艾海买和妻子认真研究积分标准，一项项对照、准备材料。

2019年5月底，申请截止。过了一个月，冶艾海买接到一个电话，是高新区教育局的工作人员打来的，告诉他豪庭的积分入学申请通过了，可以去西渚实验小学上学。一家人悬着的心终于放下来了。

“我们听到后，开心得不得了！学校离我们家就3公里，我和孩子他妈妈当时就带上孩子，骑着电动车，去实地看了。那时还没开学，我们就绕着学校外围逛了一圈。校园很大，教学楼是新盖的，还有很大的操场，感觉特别好！”冶艾海买说。

一年后，冶峰也通过积分的方式顺利入学，和哥哥在同一所学校学习。“第二年，我们就对申报流程更了解了，老二上学非常顺利。”冶艾海买说，这几年来，他身边不少朋友的孩子，都通过积分入学的方式，成功就读家附近的公办学校。每个孩子和家庭积分多少、分配到哪所学校就读等，在网上都有公示，整个过程公正透明。

苏州流动人口多，保障新市民的子女学有所教，是教育公平的重要体现。苏州高新区教育局副局长季红斌介绍，从2016年至今，区教育局已帮助10300多个随迁子女成功入学。2022年，高新区已有15所公办小学、8所公办初中纳入到积分入学政策覆盖范围，解决了1330个随迁子女的学位。

不仅落实学有所教，苏州还注重学有优教。通过集团化办学共享优质教育资源，区域内各校的教学质量都有了显著提升，越来越多孩子享受到优质均衡的教育。

在西渚实验小学，下午5时左右，记者看到，学生们有的在向老师询问书本知识，有的在科技教室观察航天模型构造，有的在运动场上比拼足球……西渚实验小学副校长吉守益表示，“双减”工作开展后，从下午3时15分到5时15分这2小时里，学校提供课后服务，课后作业基本能在校完成，还有老师当面辅导。此外，航模、书法、篆刻、足球等丰富多彩的兴趣班，学生们可自由选择。

如今，冶艾海买和妻子每天轮流，早上8时送孩子上学，下午5时接孩子放学，不影响做生意，还有许多亲子时光。通过与老师沟通、参加家长会、参加学校举办的专家讲座等，冶艾海买了解到，家庭教育同样重要，要关注孩子的情绪、缓解孩子的压力，营造好的家庭氛围等。“现在的教育真是越来越好了，孩子们德智体美劳全面发展，我们做家长的也要学习进步。”冶艾海买说，“孩子上好学，我们就安心！”

冶艾海买和妻子商量着，孩子喜欢运动，接下来让他们学学篮球，既能锻炼身体、增强体质，还能长高个儿。听到这，哥哥开心地笑了，弟弟也合不拢嘴：“我最喜欢体育课啦！班上的同学都跑不过我，以后我要当冠军！”

记者手记

从“有学上”到“上好学”

在金秋时分，到位于太湖边的学校采访，看到孩子们稚气的面庞，听到朗朗的书声，是一次很愉快的体验。

更加令人开心的是，记者在采访中了解到，在苏州，随迁子女就读公办小学和初中，都可以采取积分入学的方式。顺利考入高中后，可以直接在江苏参加高考。冶艾海买这样的城市新市民对于孩子“好好读书上大学”的期待，完全有希望实现。

做好流动人口随迁子女入学工作，是提高教育公共资源均等化服务水平、促进教育公平和社会和谐的重要举措，也是落实学有所教的一个重要方面。

在实现义务教育全面普及的基础上，党的十八大以来，我国教育普及水平实现历史性跨越。目前，九年义务教育巩固率达到95.4%，比十年前提高3.6个百分点；高中阶段教育毛入学率91.4%，提高6.4个百分点；高等教育毛入学率57.8%，提高27.8个百分点。一系列举措，更好地保障了人民受教育的机会，有效缓解了群众急难愁盼问题。

采访中，记者还了解到，“双减”以来，学校书面作业总量和时长得到了有效控制，作业质量不断提高；课后服务实现了全覆盖，内容逐步丰富，吸引力不断增强，较好满足了学生多样化学习需求。

教育是国之大计、党之大计。推进教育现代化、建设教育强国，将更好地满足人民群众从“有学上”到“上好学”的美好期盼。

(责编：杨光宇、白宇)