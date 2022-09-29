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府学胡同小学举行孔子诞辰日纪念活动

2022年09月29日18:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月29日电 28日，北京市东城区府学胡同小学举行孔子诞辰日纪念活动暨“府学讲坛”开坛仪式。活动旨在充分发掘府学独特的“活”的儒学教育博物馆资源，引导全体府学人读圣贤书，立君子品，在传承、弘扬中华优秀传统文化中提升府学传统文化的向心力，增强府学师生的文化自信。

活动现场。校方供图

“呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。”在舒缓雅致的礼乐声和雄浑磅礴的鼓点声中，纪念活动拉开帷幕。师生舞蹈《孔儒礼运》、学生绘制的连环画《孔子的一生》、原创诗歌《夫子，听我说》诗朗诵、手语歌舞《礼运大同篇》和《论语》经典片段诵读……府学师生诵之、歌之、舞之、蹈之，展示儒学学习成果，表达了对先师孔子的无限敬意、对儒家文化的热爱以及传播儒学文化的美好心愿。

府学胡同小学与孔子结缘已有650余年，校内庙、堂、阁、祠四位一体，是传统与现代相结合的园林式学校。在“府学讲坛”开坛仪式上，府学胡同小学校长滕亚杰表示，将以“府学讲坛”启智润心、培根铸魂，聚文化的力量，筑府学精神长城，锻造府学品牌之大业，绘就“奋进府学”的新图景，推动学校人文荟萃，人文日彰，努力造就堪当时代重任的接班人。

记者了解到，为了深入推动儒学文化与教育思想的紧密结合，北京市文物局与府学胡同小学将在文物保护与研究、博物馆课程资源共享、文物交流等方面开展协同创新与合作，北京市文物局党组书记、局长陈名杰与滕亚杰校长签署合作协议，未来双方将在共享、合作中致力于中华优秀传统文化的传承与推广。（孙竞、实习生袁蓓蕾）

(责编：孙竞、熊旭)

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