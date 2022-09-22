本报记者 周姝芸

许靖（右三）与同学一起参与演出。

郭旭婷（右三）与白俄罗斯国立大学的老师和同学们在一起。

张智雯近照。

白俄罗斯位于东欧平原，东邻俄罗斯，西邻波兰。境内河流、湖泊众多，有“万湖之国”的美誉。去白俄罗斯留学有哪些优势？在当地学习又是什么体验？近日，本报记者采访了3名海外学子，走近他们在白俄罗斯的留学生活。

留学性价比相对高

郭旭婷是白俄罗斯国立大学新闻专业的一名学生，回想起留学初衷，她认为学校优质的教学资源吸引了她。“白俄罗斯国立大学拥有百余年历史，世界排名靠前。学校1944年就设立了新闻专业，师资力量较为雄厚。新闻系还设立了融媒体中心，内部配置了专门用于视频剪辑的台式电脑、交互式平板、投影仪等设备，学生可以在这里拍摄、制作视频，我认为对新闻专业学子而言，这里的学习环境相当不错。”

郭旭婷提到，留学白俄罗斯的性价比相对较高。她说：“在白俄罗斯留学的花费比一些热门的留学国家要低不少，一年学费在1500—3000美元之间，根据专业的不同有所区别。除学费外，生活成本也不算高，首都明斯克的物价和国内一线城市大致相当，其他城市的物价更低。”

许靖是白俄罗斯国立文化艺术大学单簧管专业的一名本科生，他说：“欧洲高校的古典乐专业较为知名，出国前我曾仔细对比过不同院校间的优劣。其中，白俄罗斯国立文化艺术大学坐落在首都明斯克，学校的教学理念比较先进，艺术氛围浓厚，综合留学成本考量，我觉得这里更吸引我。”

就读于白俄罗斯国立大学的张智雯认为，白俄罗斯是个兼具自然和人文魅力的国家。“白俄罗斯境内有1万多个如宝石般点缀的湖泊，被称为‘万湖之国’。我一到达就对这里整洁的街道、漂亮的欧式建筑印象深刻。这里不仅环境宜人，文艺氛围也很浓厚，城市时常有不同主题的艺术展，白俄罗斯国家大剧院的芭蕾、音乐剧门票平价易得，在这里留学可以充分接受艺术的熏陶。”

异国他乡收获温暖

白俄罗斯的校园生活带给学子们最大的感受是什么？受访学生提到，热情、友好的师生帮助他们适应了学习环境，也令他们在异国他乡感到暖心。

在许靖看来，自己的导师是师长也是朋友。“我的老师曾经也是一名留学生，他对留学生活感同身受。上课时，他对我的专业学习给予了许多指导，鼓励我发表观点和看法。生活中，他会热心地询问我是否遇到困难，主动提出帮助我。被他经常挂在嘴边的俄语单词是‘我的朋友’，每当听到我都觉得分外亲切。”

许靖提到，日常学习生活中同学间的关系其乐融融。“班里的本地同学会说一些基础中文和我增进沟通，比如‘你好’‘谢谢’‘我很开心’等。我们还相互赠送自己国家的特色小礼物，我给同学送过春联、中国结，收到过对方送的国家纪念币。这些日常点滴让在外求学的我心生暖意，也让我接触到更多人和事，拓宽了认知，留下难忘的回忆。”

郭旭婷说：“白俄罗斯国立大学的新闻系是小班授课，每个班最多只有十几人。上课时，如果国际学生由于语言障碍而沟通、理解不畅，老师会耐心地重复、拆解知识，讲到所有人都明白为止。因为课容量小，我能有更多机会跟老师互动，也有了更多收获。此外，同学间相处友好，其中一些白俄罗斯同学对学习中文很感兴趣，他们还参加过中国学生举办的剪纸、茶艺等活动。大家一起交流，增进彼此间的感情。”

在郭旭婷看来，白俄罗斯是个生活节奏偏慢的国家。“这里人口密度小，居民淳朴热情，他们的生活状态平静舒心，让我也不自觉地放松下来。心情低落的时候，我就会出去走走，看看外面的空旷街道、天边的云卷云舒，负面情绪就会慢慢消失，心情逐渐舒畅。”

能歌善舞的国度

“白俄罗斯民族是能歌善舞的民族。”郭旭婷说，“留学两年中，我参加过不少白俄罗斯节日的庆祝活动，比如新年、胜利日、独立日等。每逢重要节日，明斯克市中心的广场都会搭起舞台，举办各种主题的歌舞表演。当穿行在热情洋溢的庆祝人群中，就会不由自主地也跟着舞动起来。”

“今年7月，我和同学前往白俄罗斯莫吉廖夫州的什克洛夫地区参加了库帕拉节庆祝活动。”张智雯说，“这个节日源于古老浪漫的传说，女孩们将制作的花环扔进河里许愿，花环飘走寓意愿望成真。大家还会围着篝火载歌载舞，庆祝东正教俄历夏至，悠扬的歌声烘托欢乐的氛围。这天，我还见识到了白俄罗斯的特色工艺品——亚麻制品，白俄罗斯盛产亚麻，当地人将亚麻制成漂亮的毛巾、衬衫、桌布等，远销各地。除此之外，我还品尝到了白俄罗斯传统饮料格瓦斯，它带有小麦发酵的香气，清凉解暑。”

在白俄罗斯，学子们也在平日的活动中展示着中国文化。许靖说，作为一名音乐生，他有不少演出的机会。

“印象最深的一次是参加了在白俄罗斯举办的中国新春晚会，它面向白俄罗斯当地人、华侨华人、中国留学生等，我和学校管乐团一同演奏了两国国歌。”许靖说，除此之外，晚会还有各类精彩纷呈的节目，比如民族乐器、舞龙舞狮、武术。“当晚最后一个节目是声乐表演《我和我的祖国》，当熟悉的旋律响起，台下的中国观众情不自禁地跟唱起来，我也不例外，身在异国他乡，此情此景让我心潮澎湃，那份感动一直留在心田。”

本文照片均由受访者提供

(责编：何淼、孙竞)