人民网北京9月29日电 （记者孙竞）一段段鲜活的文字、一张张生动的图片，都诉说着师生们在参与乡村振兴实践中的丰富经历和动人故事……28日，首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划总结表彰活动在北京农学院举行。

今年6月，北京市委教育工委、市教委启动了首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划。几个月以来，百支实践团队师生从象牙塔到田野间，从实验室到黄土地，用脚步丈量祖国大地，用内心感应时代脉搏。他们深入基层一线、投身乡村振兴伟大实践，奔赴全国22个省、市、自治区的119个乡村，以文化兴农、科技支农、卫生惠农、智慧助农，取得显著成果。

清华大学“乡村振兴工作站山东济宁”实践团提供民宿及道路两侧公共空间公益改造服务，改造闲置房屋面积1168平方米，引入建设投资金额1066万元，以专业优势赋能乡村特色发展；中国人民大学“艺术振兴乡村服务在葛家”实践团帮助有创业意愿的村民确定业态产品，协助升级创业空间和设计品牌；中国农业大学“以3R垂直植物速生技术赋能乡村振兴”实践团与村民协同创建100平米垂直植物示范工厂，辐射带动周边400平米家庭生产，日产微型绿色蔬菜3600盒，拉动当地“产学研”一体化发展；北京林业大学“送给乡村留守儿童的秘密花园”实践团以乡村留守儿童的需求出发，将乡村废旧采石场改造设计成乡村儿童公园和公共活动空间，提升了农村群众的幸福感和获得感；北京城市学院“乡村振兴 科技助农”实践团利用区块链溯源技术协助瓜农打造品牌、开拓销售渠道，销售西瓜4.6万斤，收入23.5万元，农民增收涨幅达15.5%，实现了乡村产业发展提质增效。

表彰活动上，北京农学院党委书记赵锋介绍了学校通过“3+1”人才培养模式，邀请农业领域领导干部、企业家、专家学者、杰出校友、基层一线代表讲授乡村振兴“大思政课”，大力建设教授工作站、科技小院、博士农场、国家大学科技园和校级人才培养基地，打造行走的乡村振兴“大平台”的工作经验。来自清华大学、中国人民大学、中国农业大学、北京城市学院的师生代表做了交流分享。

北京市委教育工委分管日常工作的副书记张革表示，首都高校要坚持首善标准，切实肩负起服务乡村振兴战略的光荣使命，聚焦乡村产业发展，谋划学校各项工作，推动人才链、生态链、治理链与产业链深度耦合，支持师生走到田间地头，广泛开展“红色1+1”、“双百行动”、“三下乡”活动、研究生支教团等，积极服务乡村振兴，上好新时代首都特色“大思政课”。

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