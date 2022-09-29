人民网北京9月29日电 （记者孙竞）28日，以“中国智慧教育与教育智慧”为主题的中国教育科学论坛（2022）特别高端会议在北京召开。

中国教育科学研究院党委书记、院长崔保师在致辞中指出，今年的论坛旨在持续推进教育理论思辨和学术创新，努力打造新时代引领教育改革创新的策源地、服务国家教育决策的思想库和搭建教育科研共同体的大舞台。他强调，我国教育进入了智慧教育的新时代，智慧教育越是大发展，越是迫切需要教育智慧的引领。要以独特的工作理念、独特的实践路径、独特的理论体系引领中国智慧教育走出一条独特发展道路，推动新时代教育变革。

在主旨报告环节，北京师范大学资深教授顾明远指出，教育本身是一项旨在促进学生智慧发展的活动，教育智慧化的本质是利用智能技术促进学生智慧、教育生态、教育环境实现智能化，最终达到培养学生的目的。互联网时代教育信息技术的应用不能代替教育培养学生心灵、塑造灵魂的功能，教育与智能的结合要处理好人与技术的关系、虚拟世界与现实世界的关系，对信息技术的风险趋利避害，使智慧教育真正促进教育智慧。

北京师范大学原校长董奇教授表示，深入研究科技赋能教育评价，推动新型智能教育评价体系的建设，是我国智慧教育的关键内容之一。发展智能教育评价要紧密围绕党的教育方针、政策的落实；聚焦一线教育教学管理问题，切实减轻师生负担，助力增质提效工作；大力推进多学科研究，为评价方法创新奠定坚实的科学基础；鼓励跨界合作，共同推动智能评价在理论、方法、技术等方面的创新与应用。

“智慧教育的最终目的是产生中国智慧，原创性的思想是学术界的重器。”香港中文大学（深圳）校长讲座教授郑永年指出，要承认学术研究在涉及政治、伦理等方面是有“禁区”的，故而应把依法治学引入学术研究，在法律制度的保障下为学者提供充分的学术自由；发挥国家高端智库的作用，各个学科领域要组建领军人才担当的学术研究先锋队；要借鉴西方方法论，发扬中华优秀传统文化，充分利用马克思主义中国化成果，构建基于中国实践之上的自主的知识体系；学校要转变教学方法，成为知识创造者。

中国社会科学院哲学研究所所长、研究员张志强认为，智慧教育带来的教育革命是在推进教育现代化的进程中带来的一场教育民主化的革命，智慧教育推动的教育民主化趋势也会带来甚至加深现代性固有的危机倾向。智慧教育作为融合智能科技带来的教育革命，最为集中地反映了现代性中技术与人的关系问题，要让智慧教育成为更好促进人的全面发展、增进人的生命智慧、培育人的创造力的新教育手段。

清华大学教授程建钢指出，强化数字教育改革，深入课堂与校园，解决“最后一公里瓶颈问题”，同时跨学科组建团队，挑战教育数字化转型研究和实践，中国教育智慧任重道远。他认为，深化数字教育实践需要以系统思维认识教育教学，开展混合教育改革，促进教师信息化教学能力研究与提升。今天的数字教育注重科技与教育深度融合，促进培养具有数字胜任力的人才成长；明天的数字教育将以实现教育数字化转型为目标，促进构建适应信息社会的崭新教育生态系统。

据悉，论坛由中国教育科学研究院主办，清华大学、中国人民大学、华东师范大学、中国教育报刊社、中国教育学会、中国高等教育学会协办。论坛采用“线上+线下”相结合的形式，全国各省区市、计划单列市教科院（所）以及有关重点高校和教育机构等人员观看直播。

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