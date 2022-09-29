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推动新时代国家语言文字事业高质量发展论坛举办

2022年09月29日20:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月29日电 （记者孙竞）今天，“迎接二十大 推动新时代国家语言文字事业高质量发展论坛”在京举办。

教育部党组成员、副部长，国家语委主任田学军指出，国家语委举办“迎接二十大 语言文字这十年”系列活动，全面总结新时代语言文字事业奋进历程与发展成就、共话语言文字事业高质量发展壮阔前景，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。党的十八大以来，语言文字战线认真贯彻党中央决策部署，推动语言文字事业取得跨越式发展和历史性成就。大力推广普及国家通用语言文字，创造了统一的多民族、多语言国家推广通用语言文字的成功典范。主动服务国家发展大局，为经济社会发展提供重要保障。

田学军强调，语言文字战线要认真贯彻党中央、国务院关于语言文字工作的决策部署，落实全国语言文字会议精神，推动语言文字事业高质量发展，满足人民日益增长的优质语言教育和语言服务需求，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

论坛以视频形式召开，语言文字战线专家学者，国家语委委员单位、地方语委代表参会。论坛发布了中国语言资源保护工程《中国语言文化典藏》（第二辑）20册和国家应急语言服务团《疫情防控应急手语100句》等重要成果。

(责编：孙竞、熊旭)

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