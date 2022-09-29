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首届卓越工程师培养高峰论坛在北航举办

2022年09月29日18:00 | 来源：人民网-教育频道
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论坛现场。北京航空航天大学供图

人民网北京9月29日电 （记者李依环）27日，首届卓越工程师培养高峰论坛在北京航空航天大学举办。本届论坛由清华大学、北京航空航天大学主办，以线上线下相结合形式举行，来自政府部门、高等学校、行业企业等100余家单位代表参会。

据介绍，论坛旨在汇聚教育、产业、政策领域顶尖专家资源，研讨卓越工程师教育培养的重大战略、重大问题，发挥制度优势，动员多方参与，促成高校、企业和科研院所深度合作，实现人才、项目、技术、平台、信息资源在卓越工程师培养中的开放共享，再造培养模式，交流推广卓越工程师学院建设经验，推动卓越工程师教育与国际标准接轨同频，提升中国在工程师职衔及评审标准等领域的国际影响力和话语权。

主论坛环节由中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏主持。他表示，北航将与各单位共同聚焦靶心、抓住重心，持续深化高等工程教育改革，全力推进卓越工程师自主培养，为加快形成中国特色、世界水平的卓越工程师培养体系提供有力的理论支撑和决策参考。

主论坛环节，中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军作了题为《红色育人 矢志国防 全面推进卓越工程技术人才培养》的报告。中国科学院院士、浙江大学校长吴朝晖作了题为《坚持产教融合，打造卓越工程师自主培养的战略基地》的报告。

全国人大常委、中国专业学位案例建设专家咨询委员会主任委员、中国社科院大学教授江小涓作了题为《培养符合现代化建设新要求的卓越工程师》的报告。中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记谭瑞松作了题为《聚焦强军首责履行强国使命 戮力打造世界一流卓越工程师队伍》的报告。中国科学院院士、中国学位与研究生教育学会会长杨卫作了题为《二元的研究生教育》的报告。

记者了解到，论坛当天同期举办六个分论坛，主题分别为卓越工程师培养产教联盟建设、国家卓越工程师学院建设、卓越工程师培养与评价、卓越工程师国际化培养、航空领域卓越工程师培养、集成电路领域卓越工程师培养。

(责编：李依环、孙竞)

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