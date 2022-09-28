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探讨经济学的学问之道 “林毅夫讲习录”悦读会在北大举办

2022年09月28日10:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月28日电 （记者李依环）日前，承泽论坛第七期、北大博雅讲坛第480期——经济学的学问之道暨“林毅夫讲习录”新书悦读会在北京大学举行，来自学界、业界的多位专家学者和青年学子代表参加座谈。

活动现场。北京大学出版社供图

会上，北京大学新结构经济学研究院院长、国家发展研究院名誉院长林毅夫发表“经济学家的时代机遇和授人以渔的经济学教与学之道”的主题演讲。他从“教”与“学”的角度分析了如何更好把握时代赋予中国经济学家的历史机遇。

林毅夫认为，“教”与“学”都非常重要。身为教师，应教会学生以“常无”的心态去观察现象，了解其背后的因果逻辑，教会学生“钓鱼”的方法，这也是自己在《解惑集》和《园丁集》等著作中反复强调的内容。

林毅夫寄语广大青年学者和青年学子，学习理论和做研究不应满足于发表文章，而应立足于认识世界、改造世界，进而推动社会进步。学生在学习现有理论时，要带着批判性的思维去学习，要掌握正确的学习方法，更要有“风声雨声读书声，声声入耳”的家国情怀。

会上，来自北京大学、北京师范大学的多位专家、学者，围绕林毅夫所提倡的授人以渔的经济学方法，以及知识分子的责任感和家国情怀等主题进行了研讨交流。北京大学多位学生代表也从自身的经历出发，分享了自己从“术业”学习到“悟道”的过程，以及对经济学学问之道的理解。

据悉，林毅夫的经济学研究之道凝结为“林毅夫讲习录”，由北京大学出版社今年5月出版《解惑集》和《园丁集》。丛书记录了林毅夫为学生传道授业解惑，以及师生共同探讨学问之道的全过程。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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