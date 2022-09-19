本报记者 王崟欣

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为推进医养结合，福建省从学校、机构、社会三个方面着力，加强人才队伍建设：在普通高校和职业院校增设相关专业与课程，扩大招生规模；加大培训力度，鼓励医疗卫生机构就近为养老服务机构提供服务；吸纳农村转移劳动力、城镇登记失业人员加入养老护理员队伍……一系列举措，为医养结合提供坚实的人才支撑。

医生、护士为老人提供专业的医学治疗与护理，养老护理员照顾失能老人的日常起居，学科带头人、养老院院长等管理人才为老年医学发展献智献力……医养结合，关键在人才。

推进医养结合，专业人员从哪里来？近日，记者走进福建部分高校、公立医院和医养结合机构，了解当地为培养医养结合专业人才的做法。

增设相关专业课程

加强实践注重见习

回字形走廊，每层8间实验室依次排开。坐电梯直达三层，门一开，一张模拟护士台映入眼帘。这里是福州理工学院护理学院，崭新的教学楼，一间间实验室，琳琅满目的教学医疗设备，不仔细看，还以为走进了一家专业医院。走廊墙壁上，展示着学院的教学宗旨与培养方案。学院陈老师介绍，近年来，省里针对医疗卫生与养老服务紧缺人才问题，从源头抓起，支持普通高校、职业院校增设健康和养老相关专业和课程，扩大招生规模。两年前成立的福州理工学院护理学院，初衷就是面向社会需要，培养老龄护理应用型专业人才。到今年，学院已累计招收了三届学生，共计600多人。

一间挂着“智能化居家护理单元”牌子的实验室外，淡淡的中药味扑鼻而来。进门左手边，立着一个中药柜。贴着100多种中药名的抽屉整齐排列，里面放着对应的药材。右手边，一张导诊桌上放置着消毒液和实验室使用登记表。

“这里模拟的是社区医院和居家养老场景。实验室这样设计，既有助于学生更好地学习实践，又能帮助他们提前熟悉未来的工作环境。”一名老师介绍。

作业治疗实验室、康复评定实验室、营养与食疗实验室、露天运动康复区……一个个特色鲜明的学习空间，涵盖了老人治疗、饮食、康复的方方面面。

路过走廊，照片墙上，贴着一些学生见习的照片。照片中，20级护理2班的陈晨林头戴护士帽，身穿护士服，正在教一名老人打八段锦。据介绍，学院有10多家签约实践教学基地，并要求学生在4年内不间断见习。翻开教学计划，记者看到，实践教学占学分的比重很大。

在教师办公室内，教师黄双燕正在修改课件。上学期，黄老师以老人病例为开场的上课方式，给陈晨林留下了深刻的印象。今年暑假，陈晨林在厦门照顾生病的奶奶。晚上8点，陈晨林将奶奶从病床上扶起，弓起手掌心，从下到上在奶奶的背后拍了起来。“术后拍背有助于恢复，这套在学校老师教过的动作，连医院的护士都夸我做得好！”陈晨林说，很感谢学校的培养，未来，在医养结合的养老院做一名专业护士，是她的一大求职方向。

针对管理服务人员

开展能力提升培训

空荡荡的病房里，静得只有呼吸声。护理学员苏琼等候在病房门口，双手紧紧攥着准备好的表格，眼神专注而紧张。

“下一位。”考官按下秒表，翻开新的打分表。苏琼在心中默念“加油”，再次整理身上的护士服和护士帽，径直向病床走去。

这是一场MMSE（简易智力状态检查量表）实训考试的现场。参加考试的，是今年福建省立医院开展的全国老年医学人才培训项目的所有学员。“MMSE是老年综合评估中的重要一项，针对的疾病筛查包括最常见的阿尔茨海默病等。”主讲教师、福建省立医院护士长张泓介绍。

2021年起，福建在全省范围内开展医养结合人才能力提升培训项目，为医养结合机构管理和服务人员提供继续教育。“我们开展培训，一方面是为了提升老年医学相关医生的专业技能，另一方面也是帮助大家建立对老年医学的完整认识，推动老年医学科的建设和发展。”福建省立医院老年医学科主任林帆介绍。

在一份学员名单上，记者看到，除了苏琼这样的护理学员，还有各地市公立医院老年医学科的科室带头人、养老院院长，以及医养结合机构的医生、护士。

病房内，紧张的考试正在进行。另一边的会议室内，一场关于老年人疾病诊治的教学讨论正在进行。来自福州市第八医院住院部内科主任的陈定宇听得认真，还不时做着笔记，“我们科里收治的病人，70岁以上老人超70%，来这里学习，不仅能提升专业水平，回去还能把学到的内容传授给科里的同事。”

据介绍，福州市鼓励公立医疗卫生机构在完成自身医疗卫生工作任务前提下，按“平等自愿、合作共赢”的原则与养老服务机构签订合作协议，就近为养老院提供专业的医疗服务。同时，鼓励执业医师（含中医医师）依法依规到养老机构提供医疗健康服务，在基层养老机构巡诊或多点执业时间可视同晋升高级职称前规定的基层服务时间。

截至目前，福建省依托三甲医院，开展医养结合人才能力提升培训项目，持续加大老年医学人才培训力度，两年累计培训老年医学人才超300人。

吸纳就业困难人群

壮大养老护理队伍

“奶奶，我们现在慢慢出去了。”下午3点半，在福州国德老年康养中心305房间，养老护理员汤金玲脸上挂着淡淡的笑容，轻声在王奶奶耳边说，随即小心翼翼地将王奶奶从床上抱起，放进轮椅，推至活动大厅。一刻钟前，这里的医护人员刚刚查完房。此刻的活动大厅，老人三两围坐，有的在打太极，有的在下象棋，有的在喝茶闲聊。找出写有王奶奶名字的水杯，汤金玲兑一半冷水、一半热水，掺成刚刚好的温度，再插上吸管，放到王奶奶的桌前。

康养中心院长陈云介绍，康养中心有自己的医院和医养结合团队，包括专业的医护人员460多名，养老护理员90多名，收治的超2/3都是失能老人，“医生负责为老人开具治疗方案，护士负责医疗方面的护理，养老护理员则负责照顾老人们的日常起居。”陈云说。

汤金玲向记者讲起了自己一年前四处找工作的经历。“你说我这个年纪，44岁，大不大，小不小，突然失业，真不知道要干吗。”

在朋友的介绍下，汤金玲来应聘养老护理员。第一个月的试用期，汤金玲连养老护理员要干什么都不知道。“幸好有大大小小的培训，民政系统还组织每年两次的集中培训。从护理技能到如何与老人相处，就这样一点一点学，慢慢干到了现在。”

康养服务中心一层大厅是日常培训的场所。红毯铺就的舞台下有近百张座椅，墙上挂着一块牌子，显示这里是福建省民政厅认证授牌的养老服务人才实训基地。

近年来，针对养老护理员短缺，福建壮大失能照护服务队伍，鼓励农村转移劳动力、城镇登记失业人员等加入养老护理员队伍，同时加强对以护理失能老年人为主的医疗护理员、养老护理员的培训。“既能促进就业困难人群就业，又解决了养老护理人员不足的难题。”福建省民政厅养老处一级主任科员黄云龙介绍。

4个双人间，8位老人，构成了一个小单元。平日里，汤金玲就负责这8名老人的日常起居。两侧房间的走廊上，架着一张上下铺，汤金玲平时就睡在这里。哪个老人有动静了，她随时都可以听得到。走廊两头的洗漱间干净整洁，走进去，闻不到一点味道。

汤金玲的床头，挂着一份记录单，整理床单、剪指甲、翻身拍背、喂水喂食……20多项护理内容，每完成一项，汤金玲就在上面打钩。“都是来这里后学会的。”汤金玲笑盈盈地说：“让老人得到细致周到的照顾，是我的职责所在，也让我在助老中实现了自己的价值。这份工作，我很珍惜！”

《 人民日报 》（ 2022年09月19日 08 版）

(责编：孙竞、何淼)