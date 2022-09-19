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 四川巴中大力落实保护未成年人行动计划

2022年09月19日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  近期，四川省巴中市民政局创新思路，深入谋划实施基层未成年人保护工作站点建设和运营管理服务工作，推行政企联动新模式，大力落实未成年人保护工作“七大行动计划”。

　　巴中市民政局联合市委编办、市人社局等出台相关措施，通过政府购买基层公共管理和社会服务岗位等形式，充实基层未成年人保护工作力量，拓展未成年人保护领域就业，工作开展以来，共组织召开专题会议、实地调研30余次，研究解决问题10余个。

　　未成年人保护工作被纳入巴中基层公共就业创业服务内容，依托现有的农民工服务中心、邮政营业网点等机构，统筹布局片区未成年人服务站点建设。目前，全市已建立230个片区服务点，其中城区设立43个中心服务站，建成82个片区服务点，服务130个村（社区）5.2万余未成年人。

　　巴中有关部门参照《巴中市公益性岗位开发管理实施细则》，科学设置中心服务站、片区服务点的高校毕业生公共就业创业基层服务岗位，定向招聘服务区内被认定为“就业困难人员”中的高校未就业毕业生或贫困家庭、残疾家庭、低保家庭就业困难人员从事就业信息采集发布、邮政信息宣传推广和服务区内留守儿童、困境儿童巡视探访等工作。截至目前，全市已招录274人参与就业创业基层服务，开展农村留守儿童和困境儿童巡访探视7300余人次，实现了未成年人保护对象精准排查、精准救助、精准管理。

　　（肖  飞）

(责编：何淼、孙竞)

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