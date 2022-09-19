本报天津电 （记者武少民）到2025年，初步建立布局合理、学段衔接、普职融通高质量的特殊教育体系。普及程度显著提高，适龄残疾儿童义务教育入学率达到99%，随班就读比例达到50%……近日，天津市政府办公厅印发《天津市“十四五”特殊教育发展提升行动实施方案》（简称《方案》），明确了“十四五”时期天津市特殊教育的总体要求、主要措施和组织实施。

《方案》结合天津实际，提出8项主要任务、23条具体措施，包括：持续提高残疾儿童义务教育普及水平，大力发展非义务教育阶段特殊教育，加强普通教育和特殊教育融合，推动职业教育和特殊教育融合，促进医疗康复、信息技术与特殊教育融合，改善特殊教育办学条件，巩固完善特殊教育经费投入机制，加强特殊教育教师队伍建设。

据天津市教委有关负责人介绍，《方案》从组织实施层面，提出落实党对特殊教育工作的全面领导，各级人民政府要将办好特殊教育纳入重要议事日程，坚持特教特办、重点扶持，确保各项目标任务落到实处。

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