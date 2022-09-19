近日，浙江省山区26县与大院名校“一县一校（院）”结对合作签约活动在丽水市缙云县举行，共达成13项结对合作协议。

浙江省科技厅副厅长吴卿表示，加强“一县一校”结对合作，是推进山区26县跨越式高质量发展的关键举措，也是扎实推动共同富裕先行示范的必由之路。

根据《浙江省山区26县跨越式高质量发展实施方案（2021—2025年）》，浙江力争到2025年，实现山区26县年均新增规上工业企业500家左右，规上工业增加值达2170亿元以上。山区县域整体跨越发展，产业最为关键。截至目前，浙江省山区26县已累计引进、共建创新载体84家，作为集聚高端创新资源要素的重要平台。

吴卿建议道，山区26县需要结合自身传统产业升级和新兴产业发展方向，主动加强与结对院校的协作力度，建立长期稳定的技术研发、人才培养、产业孵化等结对合作机制，形成“需求导向、26县出题、院校解题”的良性循环。

作为浙江省26个山区县之一的缙云县，近年来通过积极引进浙江大学、浙江工业大学等高校，有效补足制约当地产业发展的创新要素。全县R＆D经费连续三年保持30%以上增长，占GDP比重达到2.9%。

会上，围绕山区26县产业特色和技术需求，新材料、新能源、先进制造和智能装备等领域的10项科技成果进行了路演推荐。

吴卿表示，要积极鼓励大院名校以“先用后转”形式，向山区26县转移转化科技成果，推动技术要素“下沉”，建立创新资源有序流动机制；加强26县科技人才的有效供给，支持工业团队科技特派员参与创新联合体建设，构建完善新型服务体系，构筑26县人才队伍新格局。（洪恒飞 记者江耘）

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