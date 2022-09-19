这两天，一张背篓网球少年的照片在社交网络热传。照片中的少年皮肤黝黑，笑容憨厚，他身后带有民族特色的背篓里，放着的不是农副产品，而是一副网球拍。背篓与网球拍，这两样似乎分属于两个不同世界的符号就这样“混搭”在一起。而这种“冲突”场景，从来都不缺少关注。

他是谁？背篓与网球拍何以能走到一起？随着信息拼图接近完成，人们发现，这是一个励志故事，又一个关于命运改变、梦想成真的故事。网球少年王发原本是云南临沧市沧源县的一名普通佤族男孩，后被网球教练选中，从而走上网球少年的养成道路。虽然此次照片最“出圈”，但他在赛场已是老将，之前已赢下多座奖杯，这次青少年网球巡回赛广州站，又拿下U14组男单冠军。

因为网球，角落里的少年走出大山，一个新的世界展开在他的面前。因为网球，他的人生轨迹被彻底改变，大概率不会再重复高中毕业就跑出去打工这样的同辈命运。不仅他的，包括他的家庭，他的同辈以及后来者，或许都会因他那及时转向的人生故事而受到触动或启发，从而产生或大或小、或显性或隐性的改变。而这一切，或许都是网球少年始料未及的。

背篓与网球拍，前者代表了他的来处，后者则预示了他的未来。对于命运转折的故事，人们从来都不难共情，那些看似偶然的机缘，让人们相信人生依旧充满无限可能性。除此之外，两个符号的同框，似乎又隐藏着这样的意蕴：认清去处，但仍不忘来处。也许不同的人有不同的解码，但这种不被切断的乡土联系和文化根脉，带给城镇化浪潮中的人们持久的慰藉和感动。

每天挥拍7000次，晚上坚持学习文化课，鞋穿烂了才想着去换，网球起毛了还在继续打……媒体在报道中，从不吝啬对网球少年勤勉、刻苦、拼搏、专注的赞美。能最终站在领奖台上，当然是他个人奋力拼搏的结果，但似乎又不全是。

如果没有懂体育、爱体育的老师激发并发现他们的独特天赋，如果没有当地政府与教育主管部门进行了“体教结合”的布局以及体育后备人才培养的制度设计，如果没有更多社会主体参与搭建人才交流的通道，那么这些贫困山区的孩子，不会实现如此逆风飞翔；抑或者，会惊现一个“王发”，但绝对不会涌现这么多“王发们”。

可以说，如果没有制度之网在人们所看不见的地方，打捞并托举起一个个“网球少年”“棒球少年”，那么就没有之后所有的一切改变与闪耀。而这个制度之网，还应该更绵密；乡村孩子们的这块人生垫脚石，还应该面积更大、更坚固。

王发和他的不少小伙伴，走出大山去到昆明打网球，而在四川凉山州，不少彝族少年被选拔后带到北京打棒球，还有孩子被送去山西晋城的体校练习摔跤等项目。他们先是走出大山来到大城市，然后一次次登上领奖台，继而走出国门，走向世界。命运的天花板，就这样被一点点顶高。

可以预见的是，在未来棒球、网球、拳击等这些体育竞技舞台上，这群来自大山的孩子将展现出越来越强的控制力。不夸张地说，这种“控制力”，也将带给孩子人生、山区未来以及体育事业更多可能性。

你瞧，这就是体育的魅力，奋斗的意义。背篓网球少年，让我们重新理解体育，重新思考教育。

（作者：莫洁）

(责编：何淼、孙竞)