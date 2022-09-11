原标题：北京西城区发布“教师成长关爱工程”

在第38个教师节来临之际，北京西城区正式启动“教师成长关爱工程”，旨在建立健全责任明确、制度完善、措施有效、保障有力的教师成长关爱机制，强化对教师在工作和生活中的人文关怀和组织关爱，让广大教师在岗位上有荣誉感、事业上有成就感、生活中有幸福感，充分调动教师工作的主动性、积极性和创造性，为推动西城教育高质量发展，做“有温度”的西城教育提供有力的人才保障。

“教师成长关爱工程”涵盖四大方面16条举措，以广大教师最关心、最直接、最现实的利益问题为突破口，在提升师德素养、促进专业成长、创新激励机制，关爱身心发展等方面提出了一系列工作机制。

据了解，西城区将落实教育部“人工智能助推教师队伍发展”试点工作，充分利用互联网、大数据、人工智能等信息技术手段，为教师打造“老师AI学伴”系统，提高教师培养培训的针对性、时效性和服务水平，为教师专业化发展提供资源支持。此外，西城区还将继续推进学校治理体系和治理能力现代化，结合实际合理确定不同年级、学科和岗位教师教学工作量标准及其时间的有效分配，探索推进教师弹性工作制。

为解决青年教师的后顾之忧，西城区将开辟青年教师公寓新址，加强学校职工之家建设，组织开展青年教师跨单位、跨行业的交友、交流活动。

在每年组织教师体检、帮扶患有重大疾病教师的基础上，西城区还将着重建立教师心理咨询和心理支持制度，对接专业队伍，为教师开通“阳光心语热线”。同时，西城区还将与高校合作开展教师健体云监测项目，引导学校因地制宜开展各类文体活动，丰富教师文化生活，切实保障广大教师的身心健康。

西城区将开展多层次的优秀典型选树宣传活动，深入挖掘师德师风先进人物与事迹，形成校校有典型、榜样在身边、人人可学可做的积极氛围。

此外，在促进教师人岗相适、丰富拓宽教师培训渠道和展示平台、设立学术奖励资金、完善教师荣誉表彰体系与激励机制、营造尊师重道风尚与和谐工作氛围等方面，“教师成长关爱工程”也提出了相关要求。

据介绍，西城区教委成立了“教师成长关爱工程”工作领导小组，每年对各校实施情况进行督查督导，以指导各学校结合实际，切实做好教师成长关爱工作。

(责编：李依环、郝孟佳)