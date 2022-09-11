新华社天津9月9日电（记者白佳丽、郭方达、张建新）天津有这样一个“园丁家庭”，曾从战火中走来，在晋察冀边区为学生们支起课桌；也曾坚守一生，将学生视为自己的儿女；如今，“90后”已“接棒”站在了三尺讲台之上。近一个世纪来，这个家庭四代人中有13名人民教师，从烽火连天到和平盛世，他们薪火相传育桃李。

四代人的师教传承

“智慧源于勤奋，伟大出自平凡”，扉页上写着外祖父祝福语的这本《常用古诗》，被郝岚一直珍藏。边角尽管已经些微泛黄，但这件二十多年前的礼物，是郝岚所在的家庭师教传承的缩影。

郝岚是天津师范大学教授，出生在一个“园丁家庭”中，四代人先后有13人站上三尺讲台，也因此在去年成为教育部公布的全国首批教育世家之一。郝岚说，故事从20世纪就已经展开。

20世纪20年代末，郝岚的外祖父赵秉和从原河北唐县师范学校毕业。之后，与妻子一起在晋察冀边区的师范学校任教员。

卢沟桥事变爆发后，已在燕京大学做实验员的赵秉和，被迫带着一家六口，从北平一路靠人接济，逃难回乡。而后，赵秉和的妻子又在战乱中去世。

虽然尝尽了乱世的苦楚，但作为一名教师，这一切没有阻挡赵秉和教书育人的决心。他开始在晋察冀边区兴办小学教育，为学生们支起读书识字的课桌，这一干就是几十年。直至退休，他依旧坚守在河北省易县的基础教育领域。

1985年，赵秉和正式入党，他激动地给子女写信，说他一辈子不记得自己的生日，入党的日子未来就是他的生日。退休后，赵秉和依然为中小学生义务宣讲晋察冀边区抗战史。

在赵秉和的影响下，女儿赵慕平从师范学校毕业后，开始耕耘在天津市南郊区（现津南区）基础教育一线。两代人也为郝岚指引了人生方向，23岁起，郝岚站上了讲台。与外祖父和母亲不同，郝岚作为天津师范大学的教授，她开始为祖国培养更多教师。

如今，郝岚的表侄女孙榕鞠也在教育岗位上开始发光发热，在这个1996年出生的女孩手里，四代人的接力棒又递了一程。

三尺讲台上初心不变

赵慕平的一生追随着父亲的教诲，总是把学生当作自己的孩子。郝岚记得，母亲曾经有一名学生患有小儿麻痹，因家庭困难，差点放弃学业。赵慕平一边给学生做思想工作，一边想办法让自己家人教他一些一技之长。

后来，这位学生一直自强不息，退休后仍把赵慕平当作自己的母亲一般看待。哪怕如今学生已年过六旬，腿脚更加不便，每年春节一定都会来看望“赵老师”，数十年不曾间断。这几年因为实在上不去楼，也一定要来到楼下给赵老师打个电话，因为这样“离着近，觉得亲”。

好老师却不是“称职”的妈妈。小时候，郝岚总是埋怨母亲，对儿女照顾太少，心思都放在学生身上。哪怕是大冬天，母亲也能五点钟就爬起来去带学生出早操，而郝岚的手指生了冻疮直到溃烂母亲才发现。当年食指上的那个深深的洞变成了如今一个若隐若现的伤疤。

直到走上与外祖父、母亲一样的道路，站在讲台上面对学生们一双双眼睛时，郝岚才真正懂得了那份沉甸甸的责任。“1996年，我第一次站上讲台的时候23岁，比学生大不了多少的我诚惶诚恐，生怕课讲得不好。”

为了不辜负学生，郝岚一路苦读，20多年后，青涩的教师已经成长为博导，被一届届学生亲切地叫作“女神”。她坚信，教师不仅要传播知识，更要引领人生。

疫情以来，天津师范大学对口支援甘肃陇东学院，郝岚的专业知识和正能量，打动了远方的孩子们。“你完全可以不喜欢外国文学，甚至可以不喜欢文学，但是你必须热爱个什么。”在给甘肃孩子的信中，郝岚这样写道。

认真备课，生怕因为相隔千里就让孩子们落下课程的郝岚，也得到了孩子们的尊敬与喜爱。“也许，我以后也会当一名老师，希望有一天，能和您见面。”甘肃学生发来的邮件朴素而真诚。

播撒更多“秉烛之心”

赵秉和曾对女儿说：“为师者，育人才是最高追求”。当赵慕平工作遇到坎坷时，时长想起父亲的鼓励，为师者，育人才是你的最高追求，其余的都是“浮云”。

在家风的影响下，孙榕鞠从小就立志当一名教师，毕业后如愿成为天津滨海新区一名幼教老师。她说：“四代人的传承，既是一种责任感，更是一种力量。”

教学之余，郝岚有着自己的思考。“今年多收三斗，明年就想要多收五斗，教育不是这样简单做加法。”她认为，成绩固然重要，但教育的成效不能如此简单衡量，“学生没有真正爱上这门课程，没有具备人文兴趣与情怀，教育就是不完整的。”

回望外祖父经过的波折岁月，郝岚身体力行，把思政教育、红色教育融入日常的教学当中去，把历史讲述为生动的故事，令她备受学生欢迎。在郝岚的影响下，又有许多学生将“踏上三尺讲台”视作人生目标。

三寸粉笔，三尺讲台；一颗丹心，一生秉烛。“教师就是持灯使者，坚守教书育人的信念，帮助、引导学生成为更好的自己。”郝岚的本科毕业生、天津师范大学文学院比较文学与世界文学专业硕士研究生杨书睿这样说。

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