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马元鹏：严守国门的“攀登者”

2022年09月11日07:37 | 来源：光明日报
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“一、二、三……”每当看到马元鹏收拾行李，儿子明明就会站在挂历前，认真地指着日期数出二十几天，这段时间他又要见不到爸爸了。

“爸爸要去海上捉一只叫‘奥密克戎’的怪兽，你乖乖在家等爸爸回来，好吗？”面对儿子的不舍，身为大连港湾海关检疫监管科科长的马元鹏，一边抚摸着他的小脑瓜，一边这样跟他解释。

2020年，新冠肺炎疫情暴发，当时马元鹏正在河南老家过年。得到单位疫情通报后，他主动提出返回工作岗位，加入疫情防控党员突击队。“我是预防医学和流行病专业研究生毕业，守住国门，外防输入，我义不容辞。”马元鹏说。

从2020年年初到现在，马元鹏坚守在国门一线，其中经历了9个轮次累计230余天的封闭工作。

大连港湾海关辖区因出入境船舶数量众多，疫情经水路口岸输入风险居高不下。执行任务时，马元鹏和同事身着防护服、手提核酸采样箱在岸边或海上对进出境船舶进行登临检疫，对船舶环境卫生及船上食品、饮水等进行监督检查，对每名船上人员进行测温、流调，采集鼻拭子、咽拭子。下船后，还要第一时间将样本送回实验室检测，并及时向船舶反馈检测结果。

“登临检疫既要提高核酸采样精准度，又要降低职业暴露风险，我通过查阅视频、收集资料，并对着镜子拿自己做实验，摸索着总结出了‘采样诀窍’。现在，这一采样方法已经成为我们单位检疫人员的必修课。”

今年7月以来，大连持续高温，入境船舶检疫工作量也达到了峰值。马元鹏带领同事们不畏酷暑，每天平均登临检疫4~6艘入境船舶，工作时间累计在6小时以上。每次登临检疫，手都会被汗水浸得发白褶皱，浑身被汗水湿透还冒着热气。

需要战胜的不仅仅是酷暑。登临检疫经常要乘小船前往锚地，身着防护服攀爬二十余米的软梯登上几十万吨级的油轮。在下船时，一旦海上起了风浪，拉开了小船与大船的距离，只能紧紧抓住软梯，等待风浪稍平，确保小船靠近大船在安全范围内，才能继续往下爬，稍有不慎，就会被两船夹伤或坠入海中。

自疫情暴发以来，大连港湾海关累计完成了对3700余艘次出入境船舶的登临检疫。马元鹏也被评为全国海关系统抗击新冠肺炎疫情先进个人、大连海关2021年度优秀共产党员，并多次获得嘉奖和通报表扬。

时至今日，马元鹏依然奋战在新冠肺炎疫情防控第一线。他说，这轮封闭结束后，最想做的事是陪儿子爬大连最高的大黑山，远眺他工作的港口码头，教儿子背诵《水调歌头·重上井冈山》，分享他对“世上无难事，只要肯登攀”的感悟。

（本报记者 吴琳 本报通讯员 王辉）

(责编：李依环、郝孟佳)

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