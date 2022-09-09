人民网记者 何淼

“师者，人之模范也。”2022年“全国教书育人楷模”名单于日前揭晓，获奖教师涵盖高教、职教、中小学、幼教、特教等各级各类教育。他们潜心育人塑楷模，牢记使命做榜样，成为广大人民教师的优秀代表和杰出典范。值此第38个教师节之际，人民网教育频道特别推出“全国教书育人楷模”系列报道。

图为四川护理职业学院院长、张先庚教授在为农牧民进行义诊。

“把事业当生命，把奉献当信仰，把责任当使命，把学生当家人。”——这是四川护理职业学院院长张先庚教授从教32年来一以贯之的准则。

二级教授、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家、四川省学术和技术带头人，全国疫情防控最美志愿者、中华护理学会杰出护理工作者、首届“双城杯”黄炎培职业教育杰出校长……这一系列头衔和荣誉是对张先庚工作成绩的褒奖与认可。

从临床教育到教书育人，从科研攻关到社会服务，张先庚始终坚守为党育人、为国育才的初心使命，把个人理想追求融入党和国家教育事业中，忠诚担当、善谋敢闯、为民务实、大爱无疆，书写了新时代卫生健康教育者奋斗追梦新征程的巾帼华章。

担当有为 做改革职业教育的攀登者

1989年，张先庚成为成都中医学院附属医院一名临床护士和护理实践教育者。她言传身教的指导众多实习护生用仁爱与专业开启护理职业生涯。1996年，张先庚脱下了燕尾帽，拿起了教鞭，成为成都中医药大学高护专业第一位专任教师。

面对无团队、无教研室、无课程体系的“三无”现状，张先庚迎难而上，构建起涵盖“专科、本科、硕士研究生、博士研究生”的完整教育体系。她先后作为院长和教授，带领团队将学科建设成国家级特色专业和国家级护理学一流本科专业建设点。

因在高校教育业绩突出，张先庚于2015年通过选拔到四川护理职业学院担任党委副书记、院长和教授。当她离开成都中医药大学时，不少学校师生含泪送别。

刚到四川护理职业学院，面临部分领导职工观念落后、能力不足、工作推诿、人才流失等多重困难，张先庚提出了“五爱五尽”家校情怀和“五大强校”战略，在她的带领下，全校师生逐渐转观念、重创新、求突破，实现了教学、科研、育人等多项工作快速发展，仅用3年时间就顺利实现了从中职到高职的转型升级。

仁爱奉献育桃李，言传身教传师德。张先庚一直乐于为学生授课，把培养人作为自己的使命追求，她时常激励学生通过学习和实践提升“爱”的能力，做到“心有大我、行有大德”。她培养的学生有的成为护理领军人才，有的成为扎根西部基层卫生主力军，尤其在抗击新冠肺炎疫情中，涌现出“抗疫巾帼英雄”佘莎等一批典型人物。

“每一名学生背后都有一个家庭，只有她们成人成才，才能不辜负每个家庭的期望。”这是张先庚常挂在嘴上的一句话。

率先垂范 做躬身社会服务的践行者

现场进行艾灸、拔罐、刮痧、TDP电磁波治疗等传统中医特色健康诊疗……一些闻所未闻的高科技治疗手段走进了四川省阿坝州若尔盖县巴西镇班佑村村民的视野中，原来是张先庚又带领调研团队到基层为当地农牧民开展健康指导及义诊服务了。

从小立志服务社会的张先庚对贫困地区有着特别的情怀与牵挂。2017年9月，张先庚率先提出民族地区基层卫生人才“1134”模式改革，在国家级深度贫困县壤塘县牵头组建了以学院毕业生为主的川护壤巴拉健康服务志愿队。她作为专家和队长，聚焦农牧民健康问题，创新构建“政—校—行—企“四位一体联动扶贫模式，走村入户对农牧民开展健康宣教、地方病和慢性病防治、中医保健技术等健康服务。

几年来，在张先庚的影响和带领下，志愿者们无怨无悔扎根高原，坚守健康扶贫攻坚第一线，成为当地一支“思想素养好、知识水平高、专业能力强、留得住、干得好”的健康服务志愿队伍。得到社会、政府、农牧民广泛赞誉，被称为“高原最美格桑花”，成为基层卫生健康服务人才培养与健康扶贫典范。

2020年，在疫情最严峻时刻，张先庚作为队长组建了以学院教师为主的130人“四川护理职业学院抗击新冠病毒肺炎爱心志愿服务队”。她带领队员深入社区开展入户排查、疑似病人转诊、隔离监测和心理疏导，带领团队在3天内熬夜编写社区居家防护手册6本。许多人劝她休息，她却说“我既队长也是专家，现在是最需要我的时候，我必须尽全力做好防控服务。”

疫情期间，张先庚团队在社区抗疫中募集了价值40万元的中药香囊，完成重点疫区返蓉人员入户医学观察2332人、体检服务6279人次，守护了24万社区居民生命健康安全。

追求卓越 做改革创新的引领者

科研创新是专业学科建设发展的核心。近年来，为响应社会老龄化加剧和全面两孩政策实施，张先庚将研究方向聚焦“一老一小”特色。她牵头主持的四川省护理专业“双师型”名师工作室对全省青年教师悉心指导，帮助年轻教师做好职业规划，凝练发展方向，提高科研教学能力与水平。同时，免费为贫困与革命老区培养师资，取得了较好的辐射引领作用。

作为国家级特色专业负责人、省级护理学创新团队负责人的张先庚在卫生健康领域取得多项重大创新与突破。截至目前，她牵头主持省部级以上项目25项，其中国家自然科学基金面上项目2项，国家医养结合重大研发计划子项目1项，获四川省人民政府教学成果特等奖、国家卫生行业指导委员会一等奖等研究成果奖23项，主编国家级规划教材和专著26部，公开发表研究论文268篇。

春风化雨育桃李、润物无声写春秋。32年来，张先庚始终秉承教育报国初心，勇担立德树人使命，以文化人、以情动人、以爱育人，带领团队为党和国家培养众多高素质卫生健康人才。在人才培养、教育教学、改革创新、健康脱贫、疫情防控等方面做出了突出贡献，将满腔热情和全部精力都奉献给了新时代卫生健康教育事业。

(责编：何淼、孙竞)